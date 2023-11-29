Reuters назвал снимком года кадр покидающего Ростов-на-Дону Пригожина

Posted Сегодня, 20:28
Published Сегодня, 20:28
Modified Сегодня, 20:30
Updated Сегодня, 20:30
В подборку фотографий Reuters попал кадр, сделанный 24 июня, когда Евгений Пригожин покинул Ростов-на-Дону со своими бойцами.
Напомним, что Евгений Пригожин 24 июня на военной технике с людьми в военной форме вошел в Ростов. Это приравняли к вооруженному мятежу, но к вечеру при участии президента Белоруссии Александра Лукашенко путем переговоров ситуацию удалось разрешить мирным путем. Вооруженные люди на военной технике и сам Пригожин покинули город.
Спустя ровно два месяца самолет, на котором он летел, разбился в Тверской области. Вместе с ним погибли еще 9 человек.