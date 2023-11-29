rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:28

Published Сегодня, 20:28

Modified Сегодня, 20:30

Updated Сегодня, 20:30

Reuters назвал снимком года кадр покидающего Ростов-на-Дону Пригожина

Reuters назвал снимком года кадр покидающего Ростов-на-Дону Пригожина

29 ноября 2023, 20:28
Фото: reuters.com
Reuters назвал снимком года кадр покидающего Ростов-на-Дону Пригожина
Британское информационное агентство Reuters составило ежегодную подборку из 100 фотографий, отражающих события 2023 года, в нее попал кадр, сделанный в Ростове-на-Дону.

В подборку фотографий Reuters попал кадр, сделанный 24 июня, когда Евгений Пригожин покинул Ростов-на-Дону со своими бойцами.

Напомним, что Евгений Пригожин 24 июня на военной технике с людьми в военной форме вошел в Ростов. Это приравняли к вооруженному мятежу, но к вечеру при участии президента Белоруссии Александра Лукашенко путем переговоров ситуацию удалось разрешить мирным путем. Вооруженные люди на военной технике и сам Пригожин покинули город.

Посвященные мятежу Пригожина памятные значки выпустили в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Спустя ровно два месяца самолет, на котором он летел, разбился в Тверской области. Вместе с ним погибли еще 9 человек.

Читайте также:
В Ростовской области открыли вакансии с зарплатой от 200 тысяч рублей«В небе появился след»: ростовчане заявили о грохоте в небе«Вот это шарахнуло»: в Азове и Таганроге горожан испугал громкий взрыв в небе
#Ростов-на-Дону#Самолет#Мятеж Пригожина: что произошло в Ростове 24 июня#Вооруженный мятеж#Переговоры#Евгений Пригожин#Тверская область#Крушение самолета Пригожина под Тверью
Подпишитесь
В Ростове снесли скандальный памятник Врангелю и испугались из-за фейка о терактах
Сегодня, 15:05
В Ростове могут застроить гектар у Театральной площади
Сегодня, 16:43
Ростовчанам снова стали приходить штрафы за платные парковки
Сегодня, 16:28
Ростовчанин хранил под кроватью американский гранатомет времен войны во Вьетнаме
Сегодня, 15:40
Губернатор Голубев заявил о сбитом вражеском беспилотнике в Ростовской области
Сегодня, 13:51
Проктолог Богданов назвал ТОП-5 причин, от которых у ростовчан возникает геморрой
Сегодня, 12:17