Результат через пять лет: стало известно, когда разработают дизайн-код Ростова

Руководитель регионального Центра компетенций по развитию городской среды Александра Харченко рассказала, что дизайн-код будет представлять собой документ, где пропишут комплексные правила по формированию единого облика Ростова. Однако в документе не укажут, точечные решения по тем или иным зданиям. Не пропишут там и единые концепции развития отдельных улиц, фасадов и так далее.