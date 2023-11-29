Результат через пять лет: стало известно, когда разработают дизайн-код Ростова

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
Разрабатывать дизайн-код Ростова закончат в феврале следующего года, пишет «РБК Ростов». Составители документа заверяют, что он будет носит обязательный характер. Первые плоды от его введения будут заметны в течение следующих пяти лет.
Руководитель регионального Центра компетенций по развитию городской среды Александра Харченко рассказала, что дизайн-код будет представлять собой документ, где пропишут комплексные правила по формированию единого облика Ростова. Однако в документе не укажут, точечные решения по тем или иным зданиям. Не пропишут там и единые концепции развития отдельных улиц, фасадов и так далее.
«В дизайн-коде нет каких-то конкретных решений, там есть общие базовые вещи, простые, хорошие, которые при этом ничего не портят. Наша основная задача при разработке этого документа — очистить город от хлама, которого сейчас, к сожалению, очень много», — говорит Харченко.
Документ условно будет разделен на несколько разделов. Среди них — правила размещения информационных и рекламных конструкций на зданиях; правила оформления фасадов; правила размещения и типы нестационарных торговых объектов; правила размещения сезонных кафе и так далее.
Харченко объяснила, что быстро привести Ростов в соответствие с дизайн-кодом не получится из-за затрат, которые лягут на плечи предпринимателей.
«Мы хотим, чтобы изменения происходили как можно быстрее, но также понимаем, что для многих предпринимателей это будет означать затраты. Например, мы предложим уменьшить высоту всех рекламных вывесок. Тогда всем в городе надо будет поменять свои вывески», — заключает Харченко.
Она добавила, что разработанный дизайн-код перед его утверждением в администрации Ростова вынесут на общественные обсуждения с участием архитекторов и общественников.
Ранее архитектор Кирьязиев рассказал, что осталось от самых красивых старых зданий Ростова.