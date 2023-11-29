Рощу на Береговой в Ростове по ночам превращают в свалку строительного мусора

«Когда прошлый раз опубликовали информацию о строительном мусоре, его убрали в течение недели. Мы думали, что теперь свалка тут точно не появится. Но минувшей ночью здесь снова выгрузили строительные отходы», — отмечает Сергей Кабаненко.