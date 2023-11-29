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Строительный мусор выбросили в зеленой зоне почти в центре Ростова

Рощу на Береговой в Ростове по ночам превращают в свалку строительного мусора

29 ноября 2023, 08:12
Фото: Сергей Кабаненко / rostovgazeta.ru
Строительный мусор выбросили в зеленой зоне почти в центре Ростова
Свалка со строительным мусором снова появилась в зеленой зоне на улице Береговой, 73 в Ростове минувшей ночью. Об этом сообщил RostovGazeta житель города Сергей Кабаненко.

Жители ЖК «Державинский» уже не первый раз замечают проблемы в зеленой зоне, расположенной рядом с жилыми домами. Ранее RostovGazeta сообщала о сливе красной жижи в Дон, о появлении огромной свалки со строительными отходами.

«Когда прошлый раз опубликовали информацию о строительном мусоре, его убрали в течение недели. Мы думали, что теперь свалка тут точно не появится. Но минувшей ночью здесь снова выгрузили строительные отходы», — отмечает Сергей Кабаненко.

Мусор в зеленую зону возле ЖК "Державинский" привезли минувшей ночью. Еще вчера вечером его здесь не было. Мусор в зеленую зону возле ЖК "Державинский" привезли минувшей ночью. Еще вчера вечером его здесь не было.
Мусор в зеленую зону возле ЖК "Державинский" привезли минувшей ночью. Еще вчера вечером его здесь не было.
Фото: Сергей Кабаненко / rostovgazeta.ru

Ростовчанин делится мнением, что мусор сюда привозят посторонние, а никак не жители ближайших домов.

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«Может, имеет смысл шлагбаум установить, чтобы машины ночами не могли заехать в рощу. Наверняка же, пока территорию не облагородят, это будет продолжаться», — говорит собеседник.

Горожанин подчеркивает, что строительные отходы выгрузили снова на прежнем месте. Только теперь еще ближе к Дону.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему в Ростове накапливаются проблемы с мусором.

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