Рощу на Береговой в Ростове по ночам превращают в свалку строительного мусора

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Жители ЖК «Державинский» уже не первый раз замечают проблемы в зеленой зоне, расположенной рядом с жилыми домами. Ранее RostovGazeta сообщала о сливе красной жижи в Дон, о появлении огромной свалки со строительными отходами.
«Когда прошлый раз опубликовали информацию о строительном мусоре, его убрали в течение недели. Мы думали, что теперь свалка тут точно не появится. Но минувшей ночью здесь снова выгрузили строительные отходы», — отмечает Сергей Кабаненко.
Ростовчанин делится мнением, что мусор сюда привозят посторонние, а никак не жители ближайших домов.
«Может, имеет смысл шлагбаум установить, чтобы машины ночами не могли заехать в рощу. Наверняка же, пока территорию не облагородят, это будет продолжаться», — говорит собеседник.
Горожанин подчеркивает, что строительные отходы выгрузили снова на прежнем месте. Только теперь еще ближе к Дону.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему в Ростове накапливаются проблемы с мусором.