Ростовчанам снова стали приходить штрафы за платные парковки

«Моей сестре вообще сразу несколько таких штрафов пришло, не за один день, а за каждый день рабочей недели. Получается, система не работала долгое время, а теперь людям приходится платить огромные суммы, ведь автомобилистов не предупредили, о том что начнут снова штрафовать за платные парковки!», — говорит житель Ростова, обратившийся в редакцию.