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Posted Сегодня, 16:28

Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

Штрафы за парковку в центре стали снова приходить водителям в Ростове

Ростовчанам снова стали приходить штрафы за платные парковки

29 ноября 2023, 16:28
Фото: 1MI
Штрафы за парковку в центре стали снова приходить водителям в Ростове
Штрафы за парковку в центре стали снова приходить водителям в Ростове, об этом они рассказали RostovGazeta.

В Ростове водители сообщили, что снова начали получать штрафы за пользование платной парковкой. Читатель RostovGazeta рассказал, что на протяжении нескольких месяцев спокойно оставлял машину на парковке на Горького и штрафы ему не приходили все это время. Однако в ноябре молодой человек получил «письмо счастья» на полторы тысячи рублей.

«Моей сестре вообще сразу несколько таких штрафов пришло, не за один день, а за каждый день рабочей недели. Получается, система не работала долгое время, а теперь людям приходится платить огромные суммы, ведь автомобилистов не предупредили, о том что начнут снова штрафовать за платные парковки!», — говорит житель Ростова, обратившийся в редакцию.

В Ростове водители сообщили, что снова начали получать штрафы за пользование платной парковкойВ Ростове водители сообщили, что снова начали получать штрафы за пользование платной парковкой
В Ростове водители сообщили, что снова начали получать штрафы за пользование платной парковкой
Фото: rostovgazeta.ru

Напомним, что в октябре в администрации Ростова-на-Дону сообщили, что оплачивать парковку можно с помощью мобильного приложения RuParking, личного кабинета на сайте «Парковочное пространство Ростова-на-Дону», через СМС на номер 7878 и приложения банков. Паркоматы же остаются нерабочими из-за невозможности их обслуживать из-за санкций.

Всего в Ростове сейчас действует 948 платных парковок с более чем шестью тысячами парковочных мест. Час платной парковки в Ростове в будние дни стоит 35 рублей, в выходные она является бесплатной. Льготы на пользование платной парковкой в Ростове имеют только ветераны ВОВ и инвалиды. Также право льготного паркования распространяется на жильцов домов, входящих в зону платной парковки, в пределах одного кадастрового квартала.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала, сколько стоят платные парковки в Ростове и как на них сэкономить.

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