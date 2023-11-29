Ростовчанам снова стали приходить штрафы за платные парковки

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
В Ростове водители сообщили, что снова начали получать штрафы за пользование платной парковкой. Читатель RostovGazeta рассказал, что на протяжении нескольких месяцев спокойно оставлял машину на парковке на Горького и штрафы ему не приходили все это время. Однако в ноябре молодой человек получил «письмо счастья» на полторы тысячи рублей.
«Моей сестре вообще сразу несколько таких штрафов пришло, не за один день, а за каждый день рабочей недели. Получается, система не работала долгое время, а теперь людям приходится платить огромные суммы, ведь автомобилистов не предупредили, о том что начнут снова штрафовать за платные парковки!», — говорит житель Ростова, обратившийся в редакцию.
Напомним, что в октябре в администрации Ростова-на-Дону сообщили, что оплачивать парковку можно с помощью мобильного приложения RuParking, личного кабинета на сайте «Парковочное пространство Ростова-на-Дону», через СМС на номер 7878 и приложения банков. Паркоматы же остаются нерабочими из-за невозможности их обслуживать из-за санкций.
Всего в Ростове сейчас действует 948 платных парковок с более чем шестью тысячами парковочных мест. Час платной парковки в Ростове в будние дни стоит 35 рублей, в выходные она является бесплатной. Льготы на пользование платной парковкой в Ростове имеют только ветераны ВОВ и инвалиды. Также право льготного паркования распространяется на жильцов домов, входящих в зону платной парковки, в пределах одного кадастрового квартала.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала, сколько стоят платные парковки в Ростове и как на них сэкономить.