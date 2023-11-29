Ростовчанин хранил под кроватью американский гранатомет времен войны во Вьетнаме

Сотрудники полиции изъяли у 41-летнего жителя Аксайского района американский гранатомет М72А5. Противотанковое оружие было выпущено еще в годы войны во Вьетнаме. Его активно использовали во время иракской войны. Также М72А5 видели у украинских военных.