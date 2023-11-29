Ростовчанин хранил под кроватью американский гранатомет времен войны во Вьетнаме

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
Сотрудники полиции изъяли у 41-летнего жителя Аксайского района американский гранатомет М72А5. Противотанковое оружие было выпущено еще в годы войны во Вьетнаме. Его активно использовали во время иракской войны. Также М72А5 видели у украинских военных.
Стоимость такого гранатомета оценивается в тысячу долларов. Сейчас оружие изъяли. Уточняется, что оно было в рабочем состоянии.
Как оно оказалось у местного жителя, пока не известно.
Подробностей происшествия от правоохранительных органов пока не было. Информация уточняется.
Ранее в Ростовской области взорвали 50-килограммовую бомбу.