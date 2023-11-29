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Published Сегодня, 15:40

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Ростовчанин хранил под кроватью американский гранатомет времен войны во Вьетнаме

Ростовчанин хранил под кроватью американский гранатомет времен войны во Вьетнаме

29 ноября 2023, 15:40
Фото: 1MI
Ростовчанин хранил под кроватью американский гранатомет времен войны во Вьетнаме
У мужчины под Ростовом нашли американский гранотомет времен Вьетнамской войны, сообщает Mash.

Сотрудники полиции изъяли у 41-летнего жителя Аксайского района американский гранатомет М72А5. Противотанковое оружие было выпущено еще в годы войны во Вьетнаме. Его активно использовали во время иракской войны. Также М72А5 видели у украинских военных.

Житель в Ростовской области 20 лет хранил дома две коробки пороха и гранату
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Стоимость такого гранатомета оценивается в тысячу долларов. Сейчас оружие изъяли. Уточняется, что оно было в рабочем состоянии.

Как оно оказалось у местного жителя, пока не известно.

Подробностей происшествия от правоохранительных органов пока не было. Информация уточняется.

Ранее в Ростовской области взорвали 50-килограммовую бомбу.

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