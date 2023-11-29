Проктолог Богданов назвал ТОП-5 причин, от которых у ростовчан возникает геморрой

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Одной из главных причин появления геморроя доктор называет так называемую «туалетную библиотеку». Это когда человек сделал свои дела в туалете, но продолжает сидеть на унитазе, увлекшись перепиской в смартфоне или чтением новостей.
«Вторая причина — это запоры и поносы. Длительное натуживание при походе в туалет, связано с нарушением работы кишечника. Чаще всего натуживание приводит к геморроидальной болезни. А поносы, чаще всего, ведут к трещинам», — объясняет Денис Богданов.
Третьей причиной, по словам врача, может являться тяжелая работа. В их числе — профессии строителей или каменщиков, где требуется поднимать и перемещать тяжести. А также и сидячая работа в офисе тоже становится предрасполагающим фактором появления болезни.
«Когда человек мало двигается, начинается нарушение работы кишечника», — отмечает собеседник.
Четвертой причиной по словам врача является наследственная предрасположенность — слабость сосудистых стенок.
«Ну и нельзя не отметить, что предрасполагающим фактором появления геморроидальной болезни у женщин становятся беременность и роды. Геморрой часто выбивает будущих мам из колеи, вынуждая обращаться к доктору и в течение беременности, и после родов», — говорит врач.
Собеседник подчеркивает, что если симптомы заболевания у человека не исчезают самостоятельно на протяжении недели — это повод обратиться к врачу.
«Ведь помимо геморроидальной болезни существует и ряд других, более опасных заболеваний», — резюмирует доктор.
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