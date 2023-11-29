Проктолог Богданов назвал ТОП-5 причин, от которых у ростовчан возникает геморрой

«Ну и нельзя не отметить, что предрасполагающим фактором появления геморроидальной болезни у женщин становятся беременность и роды. Геморрой часто выбивает будущих мам из колеи, вынуждая обращаться к доктору и в течение беременности, и после родов», — говорит врач.