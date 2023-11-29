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Ростовский проктолог Богданов назвал ТОП-5 причин, от которых возникает геморрой

Проктолог Богданов назвал ТОП-5 причин, от которых у ростовчан возникает геморрой

29 ноября 2023, 12:17
Фото: 1MI
Ростовский проктолог Богданов назвал ТОП-5 причин, от которых возникает геморрой
Геморроидальная болезнь не появляется на пустом месте. К ее возникновению, в большинстве случаев, незаметно для человека приводит целый ряд причин. О них рассказал RostovGazeta ростовский проктолог Денис Богданов.

Одной из главных причин появления геморроя доктор называет так называемую «туалетную библиотеку». Это когда человек сделал свои дела в туалете, но продолжает сидеть на унитазе, увлекшись перепиской в смартфоне или чтением новостей.

«Вторая причина — это запоры и поносы. Длительное натуживание при походе в туалет, связано с нарушением работы кишечника. Чаще всего натуживание приводит к геморроидальной болезни. А поносы, чаще всего, ведут к трещинам», — объясняет Денис Богданов.

Третьей причиной, по словам врача, может являться тяжелая работа. В их числе — профессии строителей или каменщиков, где требуется поднимать и перемещать тяжести. А также и сидячая работа в офисе тоже становится предрасполагающим фактором появления болезни.

«Когда человек мало двигается, начинается нарушение работы кишечника», — отмечает собеседник.

А также и сидячая работа в офисе тоже становится предрасполагающим фактором появления болезни.А также и сидячая работа в офисе тоже становится предрасполагающим фактором появления болезни.
А также и сидячая работа в офисе тоже становится предрасполагающим фактором появления болезни.
Фото: Midjourney
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Четвертой причиной по словам врача является наследственная предрасположенность — слабость сосудистых стенок.

«Ну и нельзя не отметить, что предрасполагающим фактором появления геморроидальной болезни у женщин становятся беременность и роды. Геморрой часто выбивает будущих мам из колеи, вынуждая обращаться к доктору и в течение беременности, и после родов», — говорит врач.

Собеседник подчеркивает, что если симптомы заболевания у человека не исчезают самостоятельно на протяжении недели — это повод обратиться к врачу.

«Ведь помимо геморроидальной болезни существует и ряд других, более опасных заболеваний», — резюмирует доктор.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему у каждого пятого ростовчанина — геморрой.

«Неудобная болезнь»: врач рассказал, почему у каждого пятого ростовчанина — геморрой
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