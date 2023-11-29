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Published Сегодня, 20:05

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Ростовский врач Ирина Татти и ее дочь освободили из плена ХАМАС

Ростовского врача Ирину Татти и ее дочь освободили из плена ХАМАС

29 ноября 2023, 20:05
Фото: Midjourney
Ростовский врач Ирина Татти и ее дочь освободили из плена ХАМАС
73-летняя врач Ирина Татти и ее дочь Ирина Труфанова были освобождены из плена ХАМАС и переданы Красному Кресту, видео с кадрами освобождения опубликовал телеграм-канал yediotnews.

Напомним, что врач-фтизиатр Ирина Татти, которая в настоящее время находится на пенсии, а также ее дочь Елена Труфанова и внук Александр попали в плен организации ХАМАС. Женщину и ее семью больше полутора месяцев удерживали в заложниках.

Ирина Татти и ее дочь Елена ТруфановаИрина Татти и ее дочь Елена Труфанова
Ирина Татти и ее дочь Елена Труфанова
Фото: телеграм-канал yediotnews
Ростовский врач Ирина Татти и ее дочь освободили из плена ХАМАС
Видео: Midjourney

29 ноября появились кадры передачи Ирины Татти и Елены Труфановой Красному Кресту. Ранее сообщалось, что ни Татти, ни ее семья не попали в список заложников, которых должны были обменять на других пленных. Родственники семьи даже сообщили о своей готовности просить помощи у Кремля.

При этом о судьбе внука Татти ничего не сообщается. Израильский телеграм-канал заявляет, что Александр и его невеста все еще находятся в плену ХАМАС.

Сама Татти несколько лет назад переехала в Израиль, до этого она жила и работала в Ростове-на-Дону врачом-фтизиатром в детской поликлинике № 6 и тубдиспансере.

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