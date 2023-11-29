Ростовского врача Ирину Татти и ее дочь освободили из плена ХАМАС

29 ноября появились кадры передачи Ирины Татти и Елены Труфановой Красному Кресту. Ранее сообщалось, что ни Татти, ни ее семья не попали в список заложников, которых должны были обменять на других пленных. Родственники семьи даже сообщили о своей готовности просить помощи у Кремля.