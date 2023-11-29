Ростовского врача Ирину Татти и ее дочь освободили из плена ХАМАС

Posted Сегодня, 20:05
Published Сегодня, 20:05
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Напомним, что врач-фтизиатр Ирина Татти, которая в настоящее время находится на пенсии, а также ее дочь Елена Труфанова и внук Александр попали в плен организации ХАМАС. Женщину и ее семью больше полутора месяцев удерживали в заложниках.
29 ноября появились кадры передачи Ирины Татти и Елены Труфановой Красному Кресту. Ранее сообщалось, что ни Татти, ни ее семья не попали в список заложников, которых должны были обменять на других пленных. Родственники семьи даже сообщили о своей готовности просить помощи у Кремля.
При этом о судьбе внука Татти ничего не сообщается. Израильский телеграм-канал заявляет, что Александр и его невеста все еще находятся в плену ХАМАС.
Сама Татти несколько лет назад переехала в Израиль, до этого она жила и работала в Ростове-на-Дону врачом-фтизиатром в детской поликлинике № 6 и тубдиспансере.