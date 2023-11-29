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Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

Семья попавшей в заложники ХАМАС ростовчанки Татти попросит помощи от Москвы

Семья попавшей в заложники ХАМАС врача из Ростова Татти попросит помощи у Кремля

29 ноября 2023, 06:25
Фото: IDF spokesman Unit/cc by sa 2.0/flickr.com
Семья попавшей в заложники ХАМАС ростовчанки Татти попросит помощи от Москвы
Родственники врача из Ростова-на-Дону Ирины Татти, которая оказалась в плену у ХАМАС, хочет попросить Кремль о помощи, сообщает 161.ру.

По информации издания, Татти были похищена 7 октября во время нападения ХАМАС и теперь ее семья прилетела в Россию, чтобы попросить о помощи.

«В плену находятся 73-летняя Ирина Татти, ее 50-летняя дочь Елена и 27-летний внук Александр. По соглашению о временном прекращении огня могут отпустить только женщин, а за мужчину должны попросить российские власти», — пишет издание.

Врач из Ростова не попала в обменный список заложников ХАМАС
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Отмечается, что Ирина Татти ранее жила в Ростове, но несколько лет назад переехала в Израиль. Официальной информации о похищении не появлялось, она уточняется.

Ранее врач из Ростова не попала в обменный список заложников ХАМАС.

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