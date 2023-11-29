Семья попавшей в заложники ХАМАС врача из Ростова Татти попросит помощи у Кремля

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
По информации издания, Татти были похищена 7 октября во время нападения ХАМАС и теперь ее семья прилетела в Россию, чтобы попросить о помощи.
«В плену находятся 73-летняя Ирина Татти, ее 50-летняя дочь Елена и 27-летний внук Александр. По соглашению о временном прекращении огня могут отпустить только женщин, а за мужчину должны попросить российские власти», — пишет издание.
Отмечается, что Ирина Татти ранее жила в Ростове, но несколько лет назад переехала в Израиль. Официальной информации о похищении не появлялось, она уточняется.
Ранее врач из Ростова не попала в обменный список заложников ХАМАС.