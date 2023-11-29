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Скандальный памятник Врангелю все-таки демонтировали в Ростове

Скандальный памятник Врангелю демонтировали в Ростове-на-Дону

29 ноября 2023, 11:36
Фото: t.me/probka_M4
Скандальный памятник Врангелю все-таки демонтировали в Ростове
В Ростове у кадетского училища на Казахской демонтировали памятник Петру Врангелю, сообщают в социальных сетях очевидцы.

Telegram-канал «Че по Ростову?» сообщил, что в Ростове решили демонтировать скандальный памятник военачальнику Первой мировой войны и лидеру Белогвардейского движения Петру Врангелю. Скульптура находилась напротив кадетского училища на улице Казахской.

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На кадрах с места событий видно, как спрятанный ранее черным брезентом бюст Врангелю демонтируют с постамента.На кадрах с места событий видно, как спрятанный ранее черным брезентом бюст Врангелю демонтируют с постамента.
На кадрах с места событий видно, как спрятанный ранее черным брезентом бюст Врангелю демонтируют с постамента.На кадрах с места событий видно, как спрятанный ранее черным брезентом бюст Врангелю демонтируют с постамента.
На кадрах с места событий видно, как спрятанный ранее черным брезентом бюст Врангелю демонтируют с постамента.
Фото: t.me/probka_M4

На кадрах с места событий видно, как спрятанный ранее черным брезентом бюст Врангелю демонтируют с постамента.

Памятник Врангелю установили в Ростове 7 ноября — в день Октябрьской революции. Открытие бюста вызвало бурю возмущения среди ростовских коммунистов. Они организовали пикеты против установки памятника. Право на его существование отстаивало Русское просветительское общество. Там указывали, что памятник изготовили и установили на деньги, собранные с помощью пожертвований, а сам бюст должен был стать символом «примирения и согласия со всеми участниками братоубийственной Гражданской войны».

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