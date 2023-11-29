Скандальный памятник Врангелю демонтировали в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Telegram-канал «Че по Ростову?» сообщил, что в Ростове решили демонтировать скандальный памятник военачальнику Первой мировой войны и лидеру Белогвардейского движения Петру Врангелю. Скульптура находилась напротив кадетского училища на улице Казахской.
На кадрах с места событий видно, как спрятанный ранее черным брезентом бюст Врангелю демонтируют с постамента.
Памятник Врангелю установили в Ростове 7 ноября — в день Октябрьской революции. Открытие бюста вызвало бурю возмущения среди ростовских коммунистов. Они организовали пикеты против установки памятника. Право на его существование отстаивало Русское просветительское общество. Там указывали, что памятник изготовили и установили на деньги, собранные с помощью пожертвований, а сам бюст должен был стать символом «примирения и согласия со всеми участниками братоубийственной Гражданской войны».