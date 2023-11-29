Сколько в Ростове-на-Дону стоит баночка красной икры к Новому году

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Если брать данные официальной статистики, то 1 килограмм икры лососевых рыб обойдется в 6,1 тысячи рублей. За год стоимость увеличилась на 8%.
В некоторых магазинах все выглядит иначе. К примеру, во «Вкусвилле» за баночку икры горбуши в 140 граммов придется заплатить тысячу рублей. Икра форели стоит 1,3 тысячи рублей, кижуча — 1,5 тысячи.
Что касается другого деликатеса — черной икры, то ценник за 50 граммов составляет 3,6 тысячи рублей.
В «Перекрестке» 100 граммов лососевой икры стоит примерно 639 рублей. А в «Ашане» баночка в 160 граммов обойдется 895 рублей.
В «Апексе» 100 граммов этой же икры можно приобрести за 581 рубль.
В целом в магазинах региона есть различные объемы тары, поэтому покупатель всегда сможет подобрать икру под свою бюджет. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.