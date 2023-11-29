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Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Сколько в Ростове-на-Дону стоит баночка красной икры к Новому году

Сколько в Ростове-на-Дону стоит баночка красной икры к Новому году

29 ноября 2023, 10:32
Фото: rostovgazeta.ru
Сколько в Ростове-на-Дону стоит баночка красной икры к Новому году

Красная икра подорожала в Ростовской области перед Новым годом

В Ростовской области стоимость икры, которую местные жители будут покупать к Новому году, достигает нескольких тысяч рублей, следует из проведенного мониторинга цен.

Если брать данные официальной статистики, то 1 килограмм икры лососевых рыб обойдется в 6,1 тысячи рублей. За год стоимость увеличилась на 8%.

В некоторых магазинах все выглядит иначе. К примеру, во «Вкусвилле» за баночку икры горбуши в 140 граммов придется заплатить тысячу рублей. Икра форели стоит 1,3 тысячи рублей, кижуча — 1,5 тысячи.

Что касается другого деликатеса — черной икры, то ценник за 50 граммов составляет 3,6 тысячи рублей.

Золото в баночках: сколько стоит в Ростове черная и красная икра к Новому году
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В «Перекрестке» 100 граммов лососевой икры стоит примерно 639 рублей. А в «Ашане» баночка в 160 граммов обойдется 895 рублей.

В «Апексе» 100 граммов этой же икры можно приобрести за 581 рубль.

В целом в магазинах региона есть различные объемы тары, поэтому покупатель всегда сможет подобрать икру под свою бюджет. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

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