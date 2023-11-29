rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Стали известны размеры выплат за погибших добровольцев из Ростовской области

Стали известны размеры выплат за погибших добровольцев из Ростовской области

29 ноября 2023, 08:28
Фото: mil.ru
Стали известны размеры выплат за погибших добровольцев из Ростовской области

Родным погибших на СВО добровольцев в Ростовской области выплатят до 3 млн руб

В России, в том числе Ростовской области, утвердили правила страховых выплат для добровольцев, рассказали в правительстве РФ.

Страховые компенсации предусмотрены за гибель добровольца, ранение или контузию. Также деньги выплатят, если человек остался инвалидом.

Чтобы получить выплаты, необходимо обратиться в военкомат или воинскую часть, где создали добровольческое формирование. Если доброволец погиб, то его родственникам выплатят более трех миллионов рублей.

Стало известно, на сколько вырастут пенсии в Ростовской области с 1 января 2024 года
Узнать подробнее

Свыше 2,3 миллиона рублей выплачивают за инвалидность первой группы, 1,5 миллиона — второй, 780 тысяч — третьей. При получении тяжелого ранения размер выплаты составляет 313 тысяч рублей, легкого — 78 тысяч.

Ранее стало известно, на сколько вырастут пенсии в Ростовской области с 1 января 2024 года.

Читайте также:
Стало известно, когда донские власти примут решение о выплатах после ураганаСтали известны суммы выплат раненым участникам СВО из Ростовской областиПолучившие увечья бойцы СВО из Ростова смогут рассчитывать на страховые выплаты
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Военкомат#Добровольцы#Пенсии#Инвалидность#Гибель#Ранение#Контузия
Подпишитесь
Вторичка просядет: рассказываем, что будет с ценами на жилье в Ростове в 2024 году
Вчера, 18:08
Екатерина Мизулина взялась за фейки в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:56
Более 7 млн рублей потратят на обслуживание охранных систем на «Ростов-Арене»
Сегодня, 05:47
В Ростовской области дополнительно отремонтируют 43 дороги в 2024 году
Сегодня, 05:30
«Снег валит без остановки»: настоящая зима наступила в Ростове-на-Дону в ноябре
23 ноября, 04:51
В Ростове в дореволюционном доме горит кафе «Колючка»
Вчера, 17:06