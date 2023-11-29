Стали известны размеры выплат за погибших добровольцев из Ростовской области

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Страховые компенсации предусмотрены за гибель добровольца, ранение или контузию. Также деньги выплатят, если человек остался инвалидом.
Чтобы получить выплаты, необходимо обратиться в военкомат или воинскую часть, где создали добровольческое формирование. Если доброволец погиб, то его родственникам выплатят более трех миллионов рублей.
Свыше 2,3 миллиона рублей выплачивают за инвалидность первой группы, 1,5 миллиона — второй, 780 тысяч — третьей. При получении тяжелого ранения размер выплаты составляет 313 тысяч рублей, легкого — 78 тысяч.
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