Тело пропавшего мужчины обнаружили в озере в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Жители хутора Ильичевка в последний раз видели 41-летнего мужчину примерно неделю назад в районе озера. После этого он пропал и на связь не выходил.
Его родственники забили тревогу и попытались самостоятельно его разыскать, в том числе прочесывали местность и распространяли ориентировки. Таким образом удалось найти его вещи возле водоема.
«О находках родственники сообщили в полицию и следственный комитет, те прислали водолазов для проверки, которые и нашли тело», — пишет местное издание «КВУ».
Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
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