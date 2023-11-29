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Published Сегодня, 07:27

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Updated Сегодня, 07:29

Тело пропавшего мужчины обнаружили в озере в Ростовской области

Тело пропавшего мужчины обнаружили в озере в Ростовской области

29 ноября 2023, 07:27
Фото: 71.mchs.gov.ru
Тело пропавшего мужчины обнаружили в озере в Ростовской области
В Ростовской области из озера водолазы достали тело мужчины, который считался пропавшим, пишут СМИ.

Жители хутора Ильичевка в последний раз видели 41-летнего мужчину примерно неделю назад в районе озера. После этого он пропал и на связь не выходил.

Его родственники забили тревогу и попытались самостоятельно его разыскать, в том числе прочесывали местность и распространяли ориентировки. Таким образом удалось найти его вещи возле водоема.

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Жители хутора Ильичевка в последний раз видели 41-летнего мужчину примерно неделю назад в районе озера. После этого он пропал и на связь не выходил.Жители хутора Ильичевка в последний раз видели 41-летнего мужчину примерно неделю назад в районе озера. После этого он пропал и на связь не выходил.
Жители хутора Ильичевка в последний раз видели 41-летнего мужчину примерно неделю назад в районе озера. После этого он пропал и на связь не выходил.
Фото: КВУ Новости Шахт

«О находках родственники сообщили в полицию и следственный комитет, те прислали водолазов для проверки, которые и нашли тело», — пишет местное издание «КВУ».

Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Полиция#Озеро#Водитель#Следственный комитет#Находка#Утонул
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