Топ-5 ростовчан, которые стали звездами отечественного кинематографа

После окончания успел отучиться 3 месяца на повара, а также получил образование парикмахера и пытался поступить в медучилище. Но в 15-летнем возрасте Павел принял решение стать артистом и начал заниматься в театральной студии «Лестница». После исполнения нескольких ролей в театре, он решил поступить в Российскую академию театрального искусства (ГИТИС), на втором курсе которой понял, что его призвание — актерство. Павел успешно окончил академию в 2000 году.



Когда Павел был на втором курсе ГИТИСа, он участвовал в постановке спектакля под названием «Затоваренная бочкотара», и это не осталось незамеченным режиссером Александром Коттом. Через три года, когда Котт начал съемки своего фильма «Ехали два шофера», он нашел Павла и предложил ему главную роль шофера по имени Колька Снегирев. В то время Павел также репетировал в другом проекте под названием «Кухня» Олега Меньшикова, но не отказался от предложения Котта и принял участие в съемках картины.