Топ-5 ростовчан, которые стали звездами отечественного кинематографа

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
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Updated Сегодня, 07:27
Павел Деревянко родился 2 июля 1976 года в Таганроге Ростовской области. Он вырос в семье рабочих и посещал школу № 7 в родном городе.
После окончания успел отучиться 3 месяца на повара, а также получил образование парикмахера и пытался поступить в медучилище. Но в 15-летнем возрасте Павел принял решение стать артистом и начал заниматься в театральной студии «Лестница». После исполнения нескольких ролей в театре, он решил поступить в Российскую академию театрального искусства (ГИТИС), на втором курсе которой понял, что его призвание — актерство. Павел успешно окончил академию в 2000 году.
Когда Павел был на втором курсе ГИТИСа, он участвовал в постановке спектакля под названием «Затоваренная бочкотара», и это не осталось незамеченным режиссером Александром Коттом. Через три года, когда Котт начал съемки своего фильма «Ехали два шофера», он нашел Павла и предложил ему главную роль шофера по имени Колька Снегирев. В то время Павел также репетировал в другом проекте под названием «Кухня» Олега Меньшикова, но не отказался от предложения Котта и принял участие в съемках картины.
Деревянко снялся в таких фильмах, как «Утомленные солнцем 2: Цитадель, „Скорый Москва—Россия“, „Гоголь. Начало“, „Любовь в большом городе 2“, „Бой с тенью 2: Реванш“. Сейчас актер известен на всю страну и участвует все в новых проектах.
Сергей Жигунов родился 2 января 1963 года в Ростове-на-Дону, в семье актеров. После восьмого класса школы его исключили из-за плохого поведения. В 1980 году он поступил в Высшее театральное училище имени Щукина, но вскоре был отчислен из-за того, что стал актером в кино и забросил учебу. Затем он вернулся в Ростов-на-Дону и начал играть в Ростовском театре юного зрителя. Через год, в 1982 году, ему удалось вернуться в Щукинское училище на другой курс, он окончил училище в 1986 году.
Когда Жигунов проходил пробы на роль в фильме «Гардемарины, вперед!» (1987), его призвали в армию. Чтобы он смог участвовать в съемках, его зачислили в 11-й отдельный кавалерийский полк в Алабино Московской области. Там и проходил его военный срок. Во время съемок Жигунов получил серьезную травму, и его роль пришлось озвучивать Олегу Меньшикову, так как Сергей находился в госпитале.
Актер также снимался в сериале «Моя прекрасная няня», фильмах «По главной улице с оркестром», «Сердца трёх», «Рыцарь Кеннет».
В 1988 году она закончила училище в Ростове, обучившись на актрису театра и кино. Сразу после второго курса стала активно работать в Ростовском академическом театре драмы имени Максима Горького. По окончании обучения успела сыграть более 250 спектаклей. Но после она перешла в Тульский государственный драматический театр. А в 1990 году получила возможность играть в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова.
Спустя несколько лет, с 1999 по 2001 год, она стала вести передачу «Магазин на диване» на одном из телеканалов. Кроме того, у нее была программа «Самые-самые» на «СТС».
В 2015 году у нее появилась авторская программа «Разговор на сцене» и первым гостем стал актер Сергей Безруков.
Актриса также сыграла в фильмах «Поезд до Бруклина», «Рыцарский роман», «Полный контакт».
Она родилась 26 октября 1976 года в Ростове-на-Дону и училась в школе №58, а затем поступила в лицей и окончила экономический факультет.
В 1998 году приняла участие в фотоконкурсе, который проводило модельное агентство и заняла первое место.
Тогда она стала моделью, участвовала в показах Московской недели моды, а также имела опыт работы в других странах.
Свой дебют в кино Мария Семкина начала в 2002 году в фильме «Одиночество крови». В 2011 году она успешно окончила Щукинское театральное училище.
Также она снималась в фильмах «Домик в сердце», «Я буду рядом» и сериале «Папины дочки».
Федор родился 11 сентября 1961 года в Таганроге, в семье строителя и работницы хлебозавода. Он активно занимался различными видами спорта, включая баскетбол, бокс, волейбол и прыжки в воду. В детстве он мечтал стать клоуном и посещал соответствующий кружок, но не смог поступить в цирковое училище.
После армии Федор сразу женился и начал работать слесарем на заводе, а также дворником в детском саду. В 1988 году он окончил Воронежский государственный институт искусств. В то время, когда он учился в Воронеже, он вместе с однокурсниками создал молодежный студенческий театр под названием «Рубль». В 1990 году Федор был приглашён Константином Райкиным в Москву, после чего он начал работать в Третьяковской галерее и жил в гримерке театра.
С 1990 по 2003 год Федор работал в театре «Сатирикон», но позднее ушел из-за усталости. Спустя несколько месяцев он был приглашен Александром Ширвиндтом в Театр сатиры и стал одним из ведущих актеров этого театра. Он также выступал в роли режиссера и поставил два спектакля.
Федор дебютировал в кино в начале 1990-х годов по приглашению Сергея Урсуляка, с которым он работал у Райкина. Позже его пригласила Светлана Дружинина в исторический сериал «Тайны дворцовых переворотов». Всего он снялся более чем в ста двадцати фильмах и сериалах.
В 2005 году Федор получил наибольшую известность после съемок в скетч-шоу под названием «6 кадров», в котором он играл до 2014 года. Он также стал известен благодаря своей роли Ивана Будько в сериале «Сваты».