Цены на бензин резко упали в Ростовской области

Если говорить отдельно о каждом виде бензина, то АИ-92 за месяц подешевел с 52,8 рубля до 51,6 рубля, АИ-95 упал в цене с 58,2 рубля до 57,06 рубля. АИ-98 в Ростовской области сейчас стоит 68,18 рубля.