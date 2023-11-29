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Posted Сегодня, 17:23

Published Сегодня, 17:23

Modified Сегодня, 17:25

Updated Сегодня, 17:25

После стремительного роста стоимость топлива в Ростовской области стала снижаться

Цены на бензин резко упали в Ростовской области

29 ноября 2023, 17:23
Фото: 1MI
После стремительного роста стоимость топлива в Ростовской области стала снижаться
После стремительного роста стоимость топлива в Ростовской области стала снижаться, следует из данных Росстата.

Росстат заверяет, что цены на бензин в Ростовской области постепенно снижаются. Так, средняя стоимость топлива в регионе сейчас составляет 56,58 рубля, месяцем ранее показатель равнялся 57,7 рубля.

Если говорить отдельно о каждом виде бензина, то АИ-92 за месяц подешевел с 52,8 рубля до 51,6 рубля, АИ-95 упал в цене с 58,2 рубля до 57,06 рубля. АИ-98 в Ростовской области сейчас стоит 68,18 рубля.

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Значительно подешевело и дизельное топливо — с 63,15 рубля до 61,57 рубля.

Ранее стало известно, что рост цен на бензин ускорил инфляцию в Ростовской области.

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