Удмуртскую свадьбу отпразднуют на выставке-форуме «Россия» по случаю дня региона

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Жених — Павел Белкин, старший преподаватель Ижевского филиала Всероссийского государственного университета юстиции, председатель молодежного парламента при Госсовете Удмуртской Республики. Невесту зовут Полина Иванова, она студентка 6 курса педиатрического факультета Ижевской государственной медицинской академии. Об этом пишет udm-info.ru.
В соответствии с традициями удмуртов ожидается, что выполнение обрядов обеспечит супружеской паре благополучную и счастливую жизнь. В комплекс свадебных традиций обычно входят такие этапы, как сватовство, сговор, пир в доме невесты, пир в доме жениха, послесвадебные ритуалы.
Концертная программа «Удмуртская свадьба» предусматривает четыре сцены, которые отражают главные этапы традиционной свадьбы. Мероприятие начинается с прибытия свадебного поезда жениха. Родственники и друзья будущего супруга в национальной удмуртской одежде, предназначенной для свадьбы, прибывают к дому невесты в повозках, запряженных нарядно украшенными лошадьми.
Пока звучит свадебная песня, родственникам предстоит проникнуть в дом невесты, для чего необходимо отдать выкуп и преодолеть шуточные препятствия. Далее следует сам обряд выкупа невесты, в ходе которого гости песней сообщают о своем желании взглянуть на невесту и сравнивают ее с цветком.
Первая выведенная невеста окажется подставной, но гости продолжат требовать свою, и она выйдет, хотя будет держаться от гостей на расстоянии.
Под музыкальное сопровождение подругам невесты предстоит сшить полог для приданого. В это время мать невесты и ее родственницы завершат обряд одевания невесты со сменой головных уборов, подчеркивающих изменение социального и брачного статуса. После обряда девушка уже не сможет показываться на людях с непокрытой головой.
Исполнение свадебных напевов завершится словами о том, что пришло время вынести сундук с приданым. После выкупа жених примет и невесту, и приданое. Вместе с поезжанами молодые сядут в повозку и с песнями уедут.
В рамках дней регионов на международной выставке-форуме «Россия» (0+) субъекты Федерации представляют свои свадебные традиции. Поскольку для страны институт семьи и сохранение традиционных ценностей особенно важны, многие направления нацпроекта «Демография» и меры социальной политики нацелены на поддержку материнства и детства. Неслучайно президент страны Владимир Путин объявил 2024 Годом семьи.