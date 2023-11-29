Удмуртскую свадьбу отпразднуют на выставке-форуме «Россия» по случаю дня региона

Под музыкальное сопровождение подругам невесты предстоит сшить полог для приданого. В это время мать невесты и ее родственницы завершат обряд одевания невесты со сменой головных уборов, подчеркивающих изменение социального и брачного статуса. После обряда девушка уже не сможет показываться на людях с непокрытой головой.