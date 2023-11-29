Урбанист Зайцев объяснил, как повышение цен на проезд повлияет на ростовчан

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
По мнению урбаниста, подорожание общественного транспорта отрицательно влияет на экономику Ростова.
«Транспорт нужен для того, чтобы экономить людям время. Это означает, что горожане будут дольше ходить пешком, останется меньше свободного времени, жители будут совершать меньше бытовых дел и хуже работать. За товарами меньше будут ездить туда, где дешевле, будут покупать поблизости, где дороже», — объясняет Артемий Зайцев.
Эксперт считает, что такси и прокаты самокатов ситуацию не спасут. Зато количество личных велосипедов у ростовчан может увеличиться.
«Велоинфраструктуру для них не делают, поэтому большого роста ждать не стоит», — замечает Артемий Зайцев.
Ранее RostovGazeta писала о том, что власти Ростова предложили горожанам пересесть с машин на самокаты и автобусы.