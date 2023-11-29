Урбанист Зайцев объяснил, как повышение цен на проезд повлияет на ростовчан

«Транспорт нужен для того, чтобы экономить людям время. Это означает, что горожане будут дольше ходить пешком, останется меньше свободного времени, жители будут совершать меньше бытовых дел и хуже работать. За товарами меньше будут ездить туда, где дешевле, будут покупать поблизости, где дороже», — объясняет Артемий Зайцев.