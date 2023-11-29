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Published Сегодня, 11:48

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Updated Сегодня, 11:50

В Госдуму РФ внесли законопроект о разрешении наружной рекламы российского вина

В Госдуму РФ внесли законопроект о разрешении наружной рекламы российского вина

29 ноября 2023, 11:48
Фото: 1MI
В Госдуме РФ был представлен законопроект, который предлагает разрешить размещение рекламы российского вина на наружных рекламных поверхностях.

Авторы инициативы считают, что внесение виноделия в развитие виноградарства и производства вина в стране невозможно без его продвижения на российском рынке. Кроме того, такое разрешение может способствовать развитию энотуризма в России, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Стоит отметить, что в рекламе будет запрещено использование изображений бутылок и упоминания конкретных коммерческих брендов. Разрешено будет лишь информирование о винодельческих хозяйствах, их виде деятельности и винограде.

Представители законодательной инициативы считают, что частичное снятие ограничений по размещению информации на рекламных поверхностях поможет повысить узнаваемость российских вин и внести значительный вклад в развитие гастрономической культуры и потребления вина в России.

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