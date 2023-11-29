В Госдуму РФ внесли законопроект о разрешении наружной рекламы российского вина

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Авторы инициативы считают, что внесение виноделия в развитие виноградарства и производства вина в стране невозможно без его продвижения на российском рынке. Кроме того, такое разрешение может способствовать развитию энотуризма в России, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Стоит отметить, что в рекламе будет запрещено использование изображений бутылок и упоминания конкретных коммерческих брендов. Разрешено будет лишь информирование о винодельческих хозяйствах, их виде деятельности и винограде.
Представители законодательной инициативы считают, что частичное снятие ограничений по размещению информации на рекламных поверхностях поможет повысить узнаваемость российских вин и внести значительный вклад в развитие гастрономической культуры и потребления вина в России.