В Госдуму РФ внесли законопроект о разрешении наружной рекламы российского вина

Авторы инициативы считают, что внесение виноделия в развитие виноградарства и производства вина в стране невозможно без его продвижения на российском рынке. Кроме того, такое разрешение может способствовать развитию энотуризма в России, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».