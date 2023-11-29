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В рамках доклада министр Любимова рассказала о достижениях России в сфере культуры

В рамках доклада министр Любимова рассказала о достижениях России в сфере культуры

29 ноября 2023, 17:56
В ходе сегодняшнего выступления с докладом на правительственном часе в Госдуме глава Минкультуры России Ольга Любимова рассказала, что почти 9,5 миллиона человек стали обладателями Пушкинских карт. В этом году молодые люди в новых регионах уже получили первую тысячу карт.

Министр культуры отметила, что в Российской Федерации учредили ежегодные правительственные премии, которые будут выплачиваться лучшим преподавателям детских школ искусств, училищ и вузов в музыкальной сфере. Кроме того, российским студентам начнут начислять персональные стипендии имени Елены Гнесиной и Ирины Антоновой.

Выступая с докладом, Ольга Любимова также рассказала, что по всей России открывают новые школы креативных индустрий, центры прототипирования, точки концентрации талантов «Гений места» и инклюзивные творческие лаборатории.

Министр сообщила, что по модельному формату оснащено уже свыше 1000 библиотек страны. Реконструкцию и капитальный ремонт шести детских театров и восьми ТЮЗов удалось закончить в течение менее чем двух лет. Об этом сообщают «Ведомости».

По словам главы министерства, в регионах страны уже 400 тысяч ребят обучаются в современных школах искусств в комфортных условиях. Современное оснащение получили 385 муниципальных музеев.

Более 2,5 тысячи детей из всех российских регионов и десяти зарубежных стран объединились на площадке Международного детского культурного форума, который впервые состоялся в минувшем году.

В число ключевых задач ведомства министр включила интеграцию новых регионов — федеральные музеи теперь взяли под свое шефство все 77 музеев четырех новых субъектов РФ. В 2023 году там состоялось 300 выставок.

Во всех 185 общеобразовательных школах и колледжах размещены экспозиции на патриотическую тематику. Современные пространства для занятий с детьми открываются в новых регионах РФ. Пять подобных центров уже действуют, еще восемь откроются в этом году. В течение следующего года такие центры будут открыты в каждом музее. Для демонстрации событий новейшей истории Донбасса и Новороссии межмузейная рабочая группа собрала свыше 22 тысяч экспонатов.

В числе прочего Ольга Любимова сообщила, что Луганскую государственную академию культуры и искусств имени Матусовского и Донецкую государственную музыкальную академию имени Прокофьева уже перевели в федеральное подчинение.

#Общество
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