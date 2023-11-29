В рамках доклада министр Любимова рассказала о достижениях России в сфере культуры

Во всех 185 общеобразовательных школах и колледжах размещены экспозиции на патриотическую тематику. Современные пространства для занятий с детьми открываются в новых регионах РФ. Пять подобных центров уже действуют, еще восемь откроются в этом году. В течение следующего года такие центры будут открыты в каждом музее. Для демонстрации событий новейшей истории Донбасса и Новороссии межмузейная рабочая группа собрала свыше 22 тысяч экспонатов.