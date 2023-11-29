В Ростове до конца года ограничат движение по восьми улицам со 2 декабря

Департамент автодорог добавил, что уже с 6 декабря из-за строительства в центре Ростова на проспекте Соколова, 88 собираются ограничить движение автомобилей по правой полосе в северном направлении. Проезд будет ограничен на участке между улицей Варфоломеева и проспектом Соколова, 92. Однако эти ограничения окажутся более длительными и будут действовать с 6 декабря текущего года по 6 июня 2024 года.