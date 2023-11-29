В Ростове до конца года ограничат движение по восьми улицам со 2 декабря

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:53
Власти Ростова-на-Дону объявили, что уже со 2 декабря на улицах города начнет действовать ряд ограничений на движение транспорта. Так из-за прокладки подземных инженерных коммуникаций ограничат движение по улице Вити Черевичкина от дома №95 до 99, по улице Балакирева около дома №6, по улице Вяземцева и вовсе прекратят движение транспорта в границах переулка Бакинского и Бесланского. Ограничения будут действовать по 30 декабря 2023 года.
В этот же период транспорт не сможет проехать по улице Всесоюзной от дома №174 до улицы Богачева и по улице Богачева от доме №34 до Всесоюзной.
Кроме того, 2 декабря с 08.00 до 19.00 мск из-за работ по обслуживанию железнодорожного переезда будет прекращено движение транспорта в створе улиц Курганной и Мечникова.
Вместе с этим власти объявили, что уже с 9 декабря в Ростове введут запрет остановки и стоянки автомобилей по улице Оганова на участке от улицы Финишной до Решительной на западной стороне. Сроки запрета не ограничены.
Также из-за ремонта водопровода введут ограничения на движение транспорта по улице Мартовицкого в границах улиц Нариманова и Фурмановской с 10 по 30 декабря.
Департамент автодорог добавил, что уже с 6 декабря из-за строительства в центре Ростова на проспекте Соколова, 88 собираются ограничить движение автомобилей по правой полосе в северном направлении. Проезд будет ограничен на участке между улицей Варфоломеева и проспектом Соколова, 92. Однако эти ограничения окажутся более длительными и будут действовать с 6 декабря текущего года по 6 июня 2024 года.