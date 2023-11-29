rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:14

Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

Фитнес-инструктор рассказал, почему выросли цены на посещение спортзалов в Ростове

В Ростове фитнес-клубы подняли цены на абонементы

29 ноября 2023, 08:14
Фото: 1MI
Фитнес-инструктор рассказал, почему выросли цены на посещение спортзалов в Ростове
Стоимость посещения спортивных залов в Ростовской области повысилась не существенно. Времена меняются, и цены пропорционально растут, сообщил RostovGazeta фитнес-тренер Георгий Гиголаев.

Фитнес-инструктор рассказывает, что стоимость посещения тренажерных залов зависит от политики каждого конкретного спортклуба. В одних цена существенно возросла, в других осталась чуть ли не на прежнем уровне.

«Зал должен соответствовать ожиданиям клиентов. Необходимо закупать спортивное оборудование и инвентарь, нести расходы. Ценники на все это выросли. Соответственно, чтобы оставаться на плаву, и спортклубы, и тренеры вынуждены повысить цены. Это все продиктовано экономической ситуацией», — отмечает Георгий Гиголаев.

Ростовчане пожаловались на разруху в дорогом спортклубе после ремонта
Узнать подробнее
Летом людей мало, поскольку не сезон. А осенью, как и каждый год, посетителей много — вечерами не протолкнутьсяЛетом людей мало, поскольку не сезон. А осенью, как и каждый год, посетителей много — вечерами не протолкнуться
Летом людей мало, поскольку не сезон. А осенью, как и каждый год, посетителей много — вечерами не протолкнуться
Фото: 1MI

Собеседник добавляет, что повышение стоимости на абонементы в спортзалах не сказалось на количестве клиентов.

«Летом людей мало, поскольку не сезон. А осенью, как и каждый год, посетителей много — вечерами не протолкнуться. Эта тенденция сохранится и после Нового года. Январь и февраль всегда были наиболее активными месяцами для занятий спортом в спортклубах», — резюмирует фитнес-тренер.

Ранее RostovGazeta сообщала, что условиями для занятий физкультурой недовольны почти 40% жителей Ростовской области.

Условиями для занятий физкультурой недовольны почти 40% жителей Ростовской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Ростовчанка рассказала, что происходит в спортклубе XFIT на КоммунистическомРэпер Баста погасил долг за коммуналку ростовского спортклуба «Антей»Ростовчанка рассказала, что происходит в спортклубе XFIT на КоммунистическомПостроить бесплатный спортклуб предложили жители Ростова
#Спорт#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Новый год#Последние новости Ростова на сегодня#Фитнес#Ростов#Абонементы#Спортзалы#Тренажерный зал#Спортивное оборудование#Желающие заниматься спортом
Подпишитесь
Вторичка просядет: рассказываем, что будет с ценами на жилье в Ростове в 2024 году
Вчера, 18:08
Екатерина Мизулина взялась за фейки в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:56
Более 7 млн рублей потратят на обслуживание охранных систем на «Ростов-Арене»
Сегодня, 05:47
В Ростовской области дополнительно отремонтируют 43 дороги в 2024 году
Сегодня, 05:30
«Снег валит без остановки»: настоящая зима наступила в Ростове-на-Дону в ноябре
23 ноября, 04:51
В Ростове в дореволюционном доме горит кафе «Колючка»
Вчера, 17:06