В Ростове фитнес-клубы подняли цены на абонементы

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Фитнес-инструктор рассказывает, что стоимость посещения тренажерных залов зависит от политики каждого конкретного спортклуба. В одних цена существенно возросла, в других осталась чуть ли не на прежнем уровне.
«Зал должен соответствовать ожиданиям клиентов. Необходимо закупать спортивное оборудование и инвентарь, нести расходы. Ценники на все это выросли. Соответственно, чтобы оставаться на плаву, и спортклубы, и тренеры вынуждены повысить цены. Это все продиктовано экономической ситуацией», — отмечает Георгий Гиголаев.
Собеседник добавляет, что повышение стоимости на абонементы в спортзалах не сказалось на количестве клиентов.
«Летом людей мало, поскольку не сезон. А осенью, как и каждый год, посетителей много — вечерами не протолкнуться. Эта тенденция сохранится и после Нового года. Январь и февраль всегда были наиболее активными месяцами для занятий спортом в спортклубах», — резюмирует фитнес-тренер.
Ранее RostovGazeta сообщала, что условиями для занятий физкультурой недовольны почти 40% жителей Ростовской области.