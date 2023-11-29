В Ростове фитнес-клубы подняли цены на абонементы

«Летом людей мало, поскольку не сезон. А осенью, как и каждый год, посетителей много — вечерами не протолкнуться. Эта тенденция сохранится и после Нового года. Январь и февраль всегда были наиболее активными месяцами для занятий спортом в спортклубах», — резюмирует фитнес-тренер.