В Ростове могут застроить гектар у Театральной площади

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
Во вторник, 28 ноября, частное лицо опубликовало объявление о продаже земельного участка площадью 1,02 гектара (102 сотки). Сам участок, по словам продавца, находится в центре Ростова — рядом с площадью Театральной в районе Стелы.
При этом границы участка продавец уточнять не стал, ограничившись фото с панорамой Театральной площади и геометкой в районе дома по адресу Театральная площадь, 2.
«Удобные подъездные пути, коммуникации заведены на участок, удачное местоположение, документы и вся необходимая информация по телефону», — кратко уточнил продавец, добавив, что стоимость земли составляет 450 миллионов рублей.
Напомним, два года назад сообщалось, что участок на Театральной проспекте, 62 передадут под жилую застройку.