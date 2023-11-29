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Published Сегодня, 16:43

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Updated Сегодня, 16:45

В Ростове выставили на продажу участок у Театральной площади за 450 млн рублей

В Ростове могут застроить гектар у Театральной площади

29 ноября 2023, 16:43
Фото: HiTechМаньяк/cc by sa 4.0/wikimedia.org
В Ростове выставили на продажу участок у Театральной площади за 450 млн рублей

В Ростове выставили на продажу участок у Театральной площади за 450 млн рублей

В Ростове продают гектар рядом с Театральной площадью за 450 миллионов рублей, сведения об этом появились на портале бесплатных объявлений о продаже.

Во вторник, 28 ноября, частное лицо опубликовало объявление о продаже земельного участка площадью 1,02 гектара (102 сотки). Сам участок, по словам продавца, находится в центре Ростова — рядом с площадью Театральной в районе Стелы.

При этом границы участка продавец уточнять не стал, ограничившись фото с панорамой Театральной площади и геометкой в районе дома по адресу Театральная площадь, 2.

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Фото: Aвито.ру

«Удобные подъездные пути, коммуникации заведены на участок, удачное местоположение, документы и вся необходимая информация по телефону», — кратко уточнил продавец, добавив, что стоимость земли составляет 450 миллионов рублей.

Напомним, два года назад сообщалось, что участок на Театральной проспекте, 62 передадут под жилую застройку.

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