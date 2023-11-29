В Ростове снесли скандальный памятник Врангелю и испугались из-за фейка о терактах

Кроме того, стало известно, что за период с января по октябрь текущего года жители Ростовской области взяли в кредит 33,5 миллиарда рублей, что более чем в два раза превышает показатели прошлого года и обеспечивают региону седьмое место рейтинга по объемам кредитования.