В Ростове снесли скандальный памятник Врангелю и испугались из-за фейка о терактах

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
В социальных сетях сообщили, что памятник военачальнику Первой мировой войны и лидеру Белогвардейского движения Петру Врангелю все-таки демонтировали в Ростове. Бюст находился рядом с кадетским училищем на Казахской.
Его открыли в символичную дату, 7 ноября, когда произошла Октябрьская революция. Ростовские коммунисты возмутились этому факту и стали организовывать пикеты, требуя снести памятник, называя Врангеля предателем родины.
Иного мнения придерживались инициаторы открытия бюста в Русском просветительском обществе. Они заявили, что памятник изготовили и установили на деньги, собранные с помощью пожертвований, а сам бюст должен был стать символом «примирения и согласия со всеми участниками братоубийственной Гражданской войны».
В конечном итоге памятник сначала закрыли брезентом, а теперь и вовсе снесли. Дальнейшая его судьба остается под вопросом.
Telegram-каналы сообщили, что в некоторых ростовских школах 1 декабря якобы произойдут взрывы. Нападения на образовательные учреждения организуют пять неизвестных.
В правительстве Ростовской области заявили, что эти сообщения являются фейком. Других подробностей власти не дали. В МВД региона на многочисленные запросы журналистов ничего не ответили.
В Национальном бюро кредитных историй сообщили, что Ростовская область заняла седьмое место в стране по объему выданных в 2023 году автокредитов.
Так, за период с января по октябрь 2023 года в России выдали автокредиты на сумму, превышающую 1,03 триллиона рублей. Это на 88% больше объема кредитов, выданных за аналогичный период 2022 года. При этом наибольший прирост объемов автокредитования продемонстрировали Белгородская (+115,5%) и Ростовская (+109,1%) области.
Кроме того, стало известно, что за период с января по октябрь текущего года жители Ростовской области взяли в кредит 33,5 миллиарда рублей, что более чем в два раза превышает показатели прошлого года и обеспечивают региону седьмое место рейтинга по объемам кредитования.