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Published Сегодня, 15:05

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Updated Сегодня, 15:07

Главные новости Ростовской области 29 ноября

В Ростове снесли скандальный памятник Врангелю и испугались из-за фейка о терактах

29 ноября 2023, 15:05
Фото: Midjourney
Главные новости Ростовской области 29 ноября
В Ростове демонтировали памятник Петру Врангелю, тем временем горожан испугал фейк о взрывах в школах, а жители региона набрали автокредитов на 33 миллиарда рублей.

Снос скандального памятника

В социальных сетях сообщили, что памятник военачальнику Первой мировой войны и лидеру Белогвардейского движения Петру Врангелю все-таки демонтировали в Ростове. Бюст находился рядом с кадетским училищем на Казахской.

Его открыли в символичную дату, 7 ноября, когда произошла Октябрьская революция. Ростовские коммунисты возмутились этому факту и стали организовывать пикеты, требуя снести памятник, называя Врангеля предателем родины.

Иного мнения придерживались инициаторы открытия бюста в Русском просветительском обществе. Они заявили, что памятник изготовили и установили на деньги, собранные с помощью пожертвований, а сам бюст должен был стать символом «примирения и согласия со всеми участниками братоубийственной Гражданской войны».

В конечном итоге памятник сначала закрыли брезентом, а теперь и вовсе снесли. Дальнейшая его судьба остается под вопросом.

Скандальный памятник Врангелю демонтировали в Ростове-на-Дону
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Фейки о терактах

Telegram-каналы сообщили, что в некоторых ростовских школах 1 декабря якобы произойдут взрывы. Нападения на образовательные учреждения организуют пять неизвестных.

В правительстве Ростовской области заявили, что эти сообщения являются фейком. Других подробностей власти не дали. В МВД региона на многочисленные запросы журналистов ничего не ответили.

Фейком оказались угрозы о планирующихся взрывах в ростовских школах
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Миллиардные кредиты на авто

В Национальном бюро кредитных историй сообщили, что Ростовская область заняла седьмое место в стране по объему выданных в 2023 году автокредитов.

Так, за период с января по октябрь 2023 года в России выдали автокредиты на сумму, превышающую 1,03 триллиона рублей. Это на 88% больше объема кредитов, выданных за аналогичный период 2022 года. При этом наибольший прирост объемов автокредитования продемонстрировали Белгородская (+115,5%) и Ростовская (+109,1%) области.

Кроме того, стало известно, что за период с января по октябрь текущего года жители Ростовской области взяли в кредит 33,5 миллиарда рублей, что более чем в два раза превышает показатели прошлого года и обеспечивают региону седьмое место рейтинга по объемам кредитования.

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