В Ростове закроют съезд с Западного моста на 1-ю Луговую с 20 декабря

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Департамент автодорог объявил, что в Ростове в декабре начнутся работы по прокладке инженерных коммуникаций. Чтобы провести работы, необходимо остановить движение транспорта по улице 1-й Луговой на участке от моста, расположенного на перекрестке 1-й Луговой с западным подъездом, до дома по адресу 1-я Луговая, 44.
Ограничения будут действовать с 20 декабря 2023 по 17 февраля 2024 года.
Ранее власти объявили, какие улицы Ростова останутся перекрыты до конца 2023 года, и почему по проспекту Соколова нельзя будет проехать на автомобиле полгода.