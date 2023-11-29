В Ростове закроют съезд с Западного моста на 1-ю Луговую с 20 декабря

Департамент автодорог объявил, что в Ростове в декабре начнутся работы по прокладке инженерных коммуникаций. Чтобы провести работы, необходимо остановить движение транспорта по улице 1-й Луговой на участке от моста, расположенного на перекрестке 1-й Луговой с западным подъездом, до дома по адресу 1-я Луговая, 44.