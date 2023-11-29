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В Ростове закроют съезд с Западного моста на 1-ю Луговую с 20 декабря

В Ростове закроют съезд с Западного моста на 1-ю Луговую с 20 декабря

29 ноября 2023, 10:04
Фото: 1MI
В Ростове закроют съезд с Западного моста на 1-ю Луговую с 20 декабря
В Ростове запретят движение транспорта по улице 1-й Луговой на два месяца, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Департамент автодорог объявил, что в Ростове в декабре начнутся работы по прокладке инженерных коммуникаций. Чтобы провести работы, необходимо остановить движение транспорта по улице 1-й Луговой на участке от моста, расположенного на перекрестке 1-й Луговой с западным подъездом, до дома по адресу 1-я Луговая, 44.

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Ограничения будут действовать с 20 декабря 2023 по 17 февраля 2024 года.

Ранее власти объявили, какие улицы Ростова останутся перекрыты до конца 2023 года, и почему по проспекту Соколова нельзя будет проехать на автомобиле полгода.

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