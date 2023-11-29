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В Ростовской области дончанка отбила добычу у шакала

В Ростовской области дончанка отбила добычу у шакала

29 ноября 2023, 07:59
Фото: PxHere
В Ростовской области дончанка отбила добычу у шакала
В Ростовской области местная жительница отбила косулю, на которую напал шакал, об этом сообщили в пресс-службе управления ветеринарии.

В Цимлянском районе Ростовской области местная жительница отбила у шакала дикую лань в ночь 22 ноября.

По данным управления, хищник напал на косулю в районе поселка Саркел. Владелица местной базы отдыха услышала дикий визг с улицы и выбежала, чтобы найти источник звука. Им оказалась молодая косуля, которая отчаянно боролась за свою жизнь, пытаясь отбиться от шакала.

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Дончанка не стала медлить и отогнала хищника от дикой лани и заметила, что парнокопытному срочно требуется помощь — у косули были разорваны мышцы с сухожилиями, также лань лишилась хвоста. Пострадавшую доставили ветеринару.

«Она быстро идет на поправку. Пока имени ей не дали, возможно, это сделает её новый хозяин», — сказано в сообщении.

Ранее в городе в Ростовской области заметили дикую лису.

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