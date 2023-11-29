В Ростовской области дончанка отбила добычу у шакала

По данным управления, хищник напал на косулю в районе поселка Саркел. Владелица местной базы отдыха услышала дикий визг с улицы и выбежала, чтобы найти источник звука. Им оказалась молодая косуля, которая отчаянно боролась за свою жизнь, пытаясь отбиться от шакала.