В Ростовской области дончанка отбила добычу у шакала

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
В Цимлянском районе Ростовской области местная жительница отбила у шакала дикую лань в ночь 22 ноября.
По данным управления, хищник напал на косулю в районе поселка Саркел. Владелица местной базы отдыха услышала дикий визг с улицы и выбежала, чтобы найти источник звука. Им оказалась молодая косуля, которая отчаянно боролась за свою жизнь, пытаясь отбиться от шакала.
Дончанка не стала медлить и отогнала хищника от дикой лани и заметила, что парнокопытному срочно требуется помощь — у косули были разорваны мышцы с сухожилиями, также лань лишилась хвоста. Пострадавшую доставили ветеринару.
«Она быстро идет на поправку. Пока имени ей не дали, возможно, это сделает её новый хозяин», — сказано в сообщении.
Ранее в городе в Ростовской области заметили дикую лису.