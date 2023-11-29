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В Ростовской области дополнительно отремонтируют 43 дороги в 2024 году

В Ростовской области дополнительно отремонтируют 43 дороги в 2024 году

29 ноября 2023, 05:30
Фото: 1MI
В Ростовской области запланировали отремонтировать 43 дороги после обращений местных жителей, сообщили в правительстве региона.

Эти работы должны пройти в 18 муниципалитетах в следующем году. Так, в Азове проведут реконструкцию дороги по улице Гагарина, ведущей к новой школе на 600 мест.

Кроме того, в Целинском районе приведут в порядок дороги по улицам Заречная и Луговая в селе Лопанка, а в слободе Кашары планируется капремонт внутрипоселковой дороги на Ленина. По ней местные жители добираются до школы.

Две компании оштрафовали на 228 млн за сговор при ремонте дорог в Ростовской области
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Отмечается, что в этом году работы проводили на 384 объектах, их общая длина превысила 691 километр. А в 2025 году в регионе обновят 390 дорог длиной 850 километров.

Ранее две компании оштрафовали на 228 млн за сговор при ремонте дорог в Ростовской области.

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