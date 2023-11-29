В Ростовской области дополнительно отремонтируют 43 дороги в 2024 году

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Эти работы должны пройти в 18 муниципалитетах в следующем году. Так, в Азове проведут реконструкцию дороги по улице Гагарина, ведущей к новой школе на 600 мест.
Кроме того, в Целинском районе приведут в порядок дороги по улицам Заречная и Луговая в селе Лопанка, а в слободе Кашары планируется капремонт внутрипоселковой дороги на Ленина. По ней местные жители добираются до школы.
Отмечается, что в этом году работы проводили на 384 объектах, их общая длина превысила 691 километр. А в 2025 году в регионе обновят 390 дорог длиной 850 километров.
Ранее две компании оштрафовали на 228 млн за сговор при ремонте дорог в Ростовской области.