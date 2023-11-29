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В Ростовской области хранительницу гостайны оштрафовали за попытку уехать в Армению

В Ростовской области хранительницу гостайны оштрафовали за попытку уехать в Армению

29 ноября 2023, 10:08
Фото: Мосинян/cc by sa 3.0/wiki
В Ростовской области хранительницу гостайны оштрафовали за попытку уехать в Армению

Экс-лаборантку донского предприятия ОПК оштрафовали за попытку уехать в Армению

Жительница Ростовской области оштрафована на 100 тысяч рублей за попытку выехать за границу, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ региона.

В среду, 29 ноября, представители ФСБ объявили, что выявили попытку несанкционированного выезда в другое государства бывшей сотрудницей одного из оборонно-промышленных предприятий Ростовской области.

Оперативники установили, что дончанка Елена Петрова работала лаборантом на предприятии ОПК и имела доступ к гостайне по второй форме.

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Летом 2021 года женщина уволилась с работы по своему желанию, и ей вынесли ограничение на выезд из страны сроком до 11 февраля 2026 года. Несмотря на то, что дончанка знала о запрете, в декабре 2022 года Петрова попыталась уехать в Армению, однако не смогла из-за независящих от неё обстоятельств.

По результатам рассмотрения уголовного дела мировой суд судебного участка №3 Минераловодского района Ставропольского края признал дончанку виновной в нарушении требований защиты гостайны и определил ей наказание в виде штрафа общей суммой 100 тысяч рублей.

Ранее другая бывшая военнослужащая получила штраф в размере 250 тысяч рублей за попытку выехать в Абхазию.

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