В Ростовской области хранительницу гостайны оштрафовали за попытку уехать в Армению

Летом 2021 года женщина уволилась с работы по своему желанию, и ей вынесли ограничение на выезд из страны сроком до 11 февраля 2026 года. Несмотря на то, что дончанка знала о запрете, в декабре 2022 года Петрова попыталась уехать в Армению, однако не смогла из-за независящих от неё обстоятельств.