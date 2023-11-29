В Ростовской области хранительницу гостайны оштрафовали за попытку уехать в Армению

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
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Updated Сегодня, 10:10
В среду, 29 ноября, представители ФСБ объявили, что выявили попытку несанкционированного выезда в другое государства бывшей сотрудницей одного из оборонно-промышленных предприятий Ростовской области.
Оперативники установили, что дончанка Елена Петрова работала лаборантом на предприятии ОПК и имела доступ к гостайне по второй форме.
Летом 2021 года женщина уволилась с работы по своему желанию, и ей вынесли ограничение на выезд из страны сроком до 11 февраля 2026 года. Несмотря на то, что дончанка знала о запрете, в декабре 2022 года Петрова попыталась уехать в Армению, однако не смогла из-за независящих от неё обстоятельств.
По результатам рассмотрения уголовного дела мировой суд судебного участка №3 Минераловодского района Ставропольского края признал дончанку виновной в нарушении требований защиты гостайны и определил ей наказание в виде штрафа общей суммой 100 тысяч рублей.
Ранее другая бывшая военнослужащая получила штраф в размере 250 тысяч рублей за попытку выехать в Абхазию.