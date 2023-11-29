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В Ростовской области навигацию судов продлили до 6 декабря из-за погоды

В Ростовской области навигацию судов продлили до 6 декабря из-за погоды

29 ноября 2023, 10:56
Фото: 1MI
В Ростовской области навигацию судов продлили до 6 декабря из-за погоды
В Ростовской области сроки навигации в Азово-Донском бассейне продлили еще на неделю, об этом сообщили в пресс-службе донского Минтранспорта.

Власти объявили, что судоходные компании попросили о продлении сроков навигации 2023 года, поскольку в Ростовской области сохраняются благоприятные погодные условия.

По решению ФБУ «Азово-Донской бассейновой администрации» удалось продлить сроки работы Кочетовского гидроузла и средств навигационного оборудования Азово-Донского бассейна внутренних водных путей еще на неделю — до 6 декабря.

Навигацию 2023 года в Азово-Донском бассейне открыли раньше запланированных сроков
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В обычных условиях навигация завершилась бы 28 ноября, однако сейчас завершение сезона навигации официально отложили до 24.00 мск 5 декабря.

Ранее работу понтонного моста до Зеленого острова в Ростове продлили до 20 декабря.

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