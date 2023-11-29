В Ростовской области навигацию судов продлили до 6 декабря из-за погоды

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Власти объявили, что судоходные компании попросили о продлении сроков навигации 2023 года, поскольку в Ростовской области сохраняются благоприятные погодные условия.
По решению ФБУ «Азово-Донской бассейновой администрации» удалось продлить сроки работы Кочетовского гидроузла и средств навигационного оборудования Азово-Донского бассейна внутренних водных путей еще на неделю — до 6 декабря.
В обычных условиях навигация завершилась бы 28 ноября, однако сейчас завершение сезона навигации официально отложили до 24.00 мск 5 декабря.
Ранее работу понтонного моста до Зеленого острова в Ростове продлили до 20 декабря.