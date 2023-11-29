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Published Сегодня, 08:01

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Updated Сегодня, 08:39

В Ростовской области ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду

В Ростовской области ветер усилится до 17 метров в секунду

29 ноября 2023, 08:01
Фото: 71.mchs.gov.ru
В Ростовской области ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду
В Ростовской области прогнозируют усиление ветра и заморозки, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Спасатели объявили, что по прогнозу Ростовского гидрометцентра в ближайшие сутки ожидается ухудшение погодных условий. Местами в Ростовской области пройдет мокрый снег с дождем, а на дорогах региона ожидается гололедица.

В течение дня ветер усилится до 17 метров в секунду, а температура воздуха ночью составит от -5 до +3 градусов. Днем температура будет колебаться от +2 до +7 градусов.

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Кроме того, согласно прогнозу Ростовского гидрометцентра, до конца ноября и 1 декабря в регионе сохранится дождливая погода с туманом, гололедицей и мокрым снегом, однако воздух прогреется до +11 градусов.

Ранее в Ростовской области предсказали возобновление шторма.

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