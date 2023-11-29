В Ростовской области ветер усилится до 17 метров в секунду

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Спасатели объявили, что по прогнозу Ростовского гидрометцентра в ближайшие сутки ожидается ухудшение погодных условий. Местами в Ростовской области пройдет мокрый снег с дождем, а на дорогах региона ожидается гололедица.
В течение дня ветер усилится до 17 метров в секунду, а температура воздуха ночью составит от -5 до +3 градусов. Днем температура будет колебаться от +2 до +7 градусов.
Кроме того, согласно прогнозу Ростовского гидрометцентра, до конца ноября и 1 декабря в регионе сохранится дождливая погода с туманом, гололедицей и мокрым снегом, однако воздух прогреется до +11 градусов.
Ранее в Ростовской области предсказали возобновление шторма.