В Ростовской области с декабря будут штрафовать за несезонную резину: правда или нет

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
В соцсетях водителей начали пугать тем, что их начнут наказывать за несезонную резину на автомобилях. Якобы штраф на одного водителя можно будет выписать несколько раз в день, пока он не сменит шины.
Как оказалось, автомобилистам переживать не стоит, так как информация является фейковой. А разъяснения по этому поводу дал глава ГИБДД Михаил Черников в своем видеообращении, которое разместила генерал-майор полиции Ирина Волк.
«Сотрудники ГИБДД штрафовать, наказывать [за отсутствие зимней резины] никого не будут. Каждый владелец автомобиля должен сам готовить его для того, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в определенных условиях зимнего периода», — подчеркнул Черников.
В итоге доверять распространенной в пабликах информации не эту тему не стоит.
По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.