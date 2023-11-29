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Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

В Ростовской области с 1 декабря будут штрафовать за несезонную резину: фейк или нет

В Ростовской области с декабря будут штрафовать за несезонную резину: правда или нет

29 ноября 2023, 12:14
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области с 1 декабря будут штрафовать за несезонную резину: фейк или нет

Водителя в Ростове рассказали, будут ли их штрафовать за несезонную резину

В Ростовской области распространяют информацию о штрафах для водителей за летнюю резину на машине в зимнее время. Правдивая это информация или фейк, в материале RostovGazeta.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В соцсетях водителей начали пугать тем, что их начнут наказывать за несезонную резину на автомобилях. Якобы штраф на одного водителя можно будет выписать несколько раз в день, пока он не сменит шины.

Как оказалось, автомобилистам переживать не стоит, так как информация является фейковой. А разъяснения по этому поводу дал глава ГИБДД Михаил Черников в своем видеообращении, которое разместила генерал-майор полиции Ирина Волк.

Екатерина Мизулина взялась за фейки в Ростове-на-Дону
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«Сотрудники ГИБДД штрафовать, наказывать [за отсутствие зимней резины] никого не будут. Каждый владелец автомобиля должен сам готовить его для того, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в определенных условиях зимнего периода», — подчеркнул Черников.

В итоге доверять распространенной в пабликах информации не эту тему не стоит.

По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.

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