Вера Подгузова: России необходимы новые «герои нашего времени» в сфере науки

Posted 29 ноября 2023, 09:19
Published 29 ноября 2023, 09:19
Modified 29 ноября 2023, 09:21
Updated 29 ноября 2023, 09:21
В своем вступительном слове она отметила, что, по последним открытым исследованиям, более 70% россиян интересуются достижениями в науке и технике, и интерес к ним за последние 2 года вырос. При этом 92% россиян ответили, что не знают или не могут вспомнить ни одного современного российского ученого или инженера.
«Сегодня на российской сцене науки и технологий фактически отсутствуют герои, которые известны широкой общественности. Безусловно, светила науки есть, но они остаются вне поля зрения российского общества. До сих пор не определен понятный образ нового героя — ученого, инженера, технологического предпринимателя, который важно транслировать в обществе. Именно поэтому научному сообществу при поддержке общественных организаций, финансовых институтов, органов государственной власти необходимо активно вовлекаться в информирование общества о своей деятельности и разъяснять значимость высоких технологий для будущего страны», — обозначила тему для дискуссии Вера Подгузова в своем обращении.
В ходе обсуждения участники, среди которых были также представители органов власти, научных сообществ, некоммерческих и образовательных организаций, сошлись во мнении о необходимости популяризации науки и технологий с помощью эффективных каналов коммуникации для распространения научного контента на более широкие аудитории, обменялись опытом о медиаприемах, необходимых для появления отечественных героев, вдохновляющих российскую молодежь. Приглашенные эксперты рассказали, какие новые возможности появятся у популяризаторов науки, какие механизмы и каналы наиболее эффективны для продвижения, как усилить медийность, но не предать в себе ученого, какие знания и навыки могут помочь молодому ученому превратиться в «амбассадора» науки. На сессии выступили заместитель министра науки и высшего образования России Денис Секиринский, первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова, руководитель научной группы «Инвазивных нейроинтерфейсов» Института искусственного интеллекта МГУ Василий Попков, и. о. проректора по образованию Университета науки и технологий МИСИС, заместитель председателя координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию Андрей Воронин, главный продюсер АНО «Национальные приоритеты» Глеб Федоров, руководитель стартап-студии АГНИ, руководитель проекта по разработке системы мониторинга для диабетиков, участник шоу «Вызов» на канале ТНТ Данила Калинкин и другие спикеры.
В завершение Вера Подгузова рассказала о том, что ПСБ со своей стороны видит одной из важнейших своих целей поддержку передовых разработок, направленных на достижение национального технологического и экономического суверенитетов. При этом для реализации этой задачи банк фокусирует свои усилия, в том числе, на молодежи и механизмах, позволяющих приблизить молодое поколение к науке, мотивировать на создание новых изобретений и исследований, которые станут драйверами инновационного развития страны. «Уверена, что новаторский менталитет молодежи обернется новыми научными и технологическими прорывами и будет способствовать трансформации мировоззрения и ценностных установок будущих поколений россиян», — резюмировала Вера Подгузова.