Вера Подгузова: России необходимы новые «герои нашего времени» в сфере науки

В ходе обсуждения участники, среди которых были также представители органов власти, научных сообществ, некоммерческих и образовательных организаций, сошлись во мнении о необходимости популяризации науки и технологий с помощью эффективных каналов коммуникации для распространения научного контента на более широкие аудитории, обменялись опытом о медиаприемах, необходимых для появления отечественных героев, вдохновляющих российскую молодежь. Приглашенные эксперты рассказали, какие новые возможности появятся у популяризаторов науки, какие механизмы и каналы наиболее эффективны для продвижения, как усилить медийность, но не предать в себе ученого, какие знания и навыки могут помочь молодому ученому превратиться в «амбассадора» науки. На сессии выступили заместитель министра науки и высшего образования России Денис Секиринский, первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова, руководитель научной группы «Инвазивных нейроинтерфейсов» Института искусственного интеллекта МГУ Василий Попков, и. о. проректора по образованию Университета науки и технологий МИСИС, заместитель председателя координационного совета ​ по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию Андрей Воронин, главный продюсер АНО «Национальные приоритеты» Глеб Федоров, руководитель стартап-студии АГНИ, руководитель проекта по разработке системы мониторинга для диабетиков, участник шоу «Вызов» на канале ТНТ Данила Калинкин и другие спикеры.