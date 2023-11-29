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Пенсионер погиб в Волгодонске при попытке спуститься на простыне из окна

Запертый в квартире в Волгодонске мужчина погиб, пытаясь спуститься на простыне

29 ноября 2023, 11:40
Фото: 1MI
Пенсионер погиб в Волгодонске при попытке спуститься на простыне из окна
В Ростовской области скончался пожилой мужчина, упавший с большой высоты, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

По информации канала, на Черникова 82-летний мужчина сорвался с четвертого этажа дома, так как его якобы заперла супруга в квартире, опасаясь, что он напьется.

«Мужчина попытался сбежать, но сорвался и погиб, упав с высоты. Рядом с телом лежали обрывки простыней и проводов, из которых он мастерил себе веревку», — сказано в сообщении.

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Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее под окнами дома в жилом комплексе в Ростове нашли тело молодой девушки. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого под Ворошиловским мостом в Ростове-на-Дону нашли труп.

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