Запертый в квартире в Волгодонске мужчина погиб, пытаясь спуститься на простыне

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
По информации канала, на Черникова 82-летний мужчина сорвался с четвертого этажа дома, так как его якобы заперла супруга в квартире, опасаясь, что он напьется.
«Мужчина попытался сбежать, но сорвался и погиб, упав с высоты. Рядом с телом лежали обрывки простыней и проводов, из которых он мастерил себе веревку», — сказано в сообщении.
Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее под окнами дома в жилом комплексе в Ростове нашли тело молодой девушки. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого под Ворошиловским мостом в Ростове-на-Дону нашли труп.