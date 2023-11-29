Житель в Ростове-на-Дону сжег гараж с находившимся внутри людьми

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
В понедельник, 27 ноября, фигурант распивал алкоголь с двумя знакомыми в металлическом гараже. Но между ними произошла ссора, из-за чего фигурант вышел на улицу, облил вход бензином и поджег.
Когда пламя охватило строение, то поджигатель скрылся, а в гараже в это время погиб один из пострадавших. Второй смог выбраться, но получил ожоги, в том числе головы. Его доставили в больницу, где оказались медицинскую помощь.
«В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — прокомментировали в Следкоме.
Ранее в Ростове задержали организатора банды «Кинопленка» за серию убийств.