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Житель в Ростове-на-Дону сжег гараж с находившимся внутри людьми

Житель в Ростове-на-Дону сжег гараж с находившимся внутри людьми

29 ноября 2023, 13:47
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который поджег гараж, где находились его знакомые, сообщили в региональном УСКР.

В понедельник, 27 ноября, фигурант распивал алкоголь с двумя знакомыми в металлическом гараже. Но между ними произошла ссора, из-за чего фигурант вышел на улицу, облил вход бензином и поджег.

Когда пламя охватило строение, то поджигатель скрылся, а в гараже в это время погиб один из пострадавших. Второй смог выбраться, но получил ожоги, в том числе головы. Его доставили в больницу, где оказались медицинскую помощь.

В Ростове задержали организатора банды «Кинопленка» за серию убийств
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«В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — прокомментировали в Следкоме.

Ранее в Ростове задержали организатора банды «Кинопленка» за серию убийств.

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