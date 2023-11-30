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Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Аномально теплый ноябрь в Ростове превысил норму осадков на 173%

Аномально теплый ноябрь в Ростове превысил норму осадков на 173%

30 ноября 2023, 13:43
Фото: rostovgazeta.ru
Аномально теплый ноябрь в Ростове превысил норму осадков на 173%

За ноябрь в Ростове выпало 2,7 месячной нормы осадков

В Ростове из-за проливных дождей в ноябре выпало 273% месячной нормы осадков, об этом сообщили синоптики.

Исследователи сервиса «Погода и климат» проанализировали данные, собранные метеорологической станцией в Ростове-на-Дону, и выяснили, что в ноябре на территории города фиксировали аномальные осадки и отклонение температур от месячной нормы.

Согласно данным синоптиков, среднемесячная температура в ноябре должна была составить +3,1 градуса по результатам многолетних наблюдений, однако фактические показатели оказались выше на 4,1° и составили +7,3 градуса.

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Кроме того, в ноябре в среднем выпадает около 51 миллиметра осадков, однако за месяц на территории Ростова в виде дождя и снега выпало 139 миллиметров осадков.

«Эта сумма составляет 273% от нормы», — сообщили исследователи.

Ранее климатолог Иошпа заявил, что погоду зимой в Ростовской области определит вулкан в Исландии.

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