Аномально теплый ноябрь в Ростове превысил норму осадков на 173%

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Исследователи сервиса «Погода и климат» проанализировали данные, собранные метеорологической станцией в Ростове-на-Дону, и выяснили, что в ноябре на территории города фиксировали аномальные осадки и отклонение температур от месячной нормы.
Согласно данным синоптиков, среднемесячная температура в ноябре должна была составить +3,1 градуса по результатам многолетних наблюдений, однако фактические показатели оказались выше на 4,1° и составили +7,3 градуса.
Кроме того, в ноябре в среднем выпадает около 51 миллиметра осадков, однако за месяц на территории Ростова в виде дождя и снега выпало 139 миллиметров осадков.
«Эта сумма составляет 273% от нормы», — сообщили исследователи.
Ранее климатолог Иошпа заявил, что погоду зимой в Ростовской области определит вулкан в Исландии.