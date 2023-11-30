Беспилотники начнут производить в Ростовской области в 2024 году

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Глава донского правительства Василий Голубев в своем интервью порталу Interfax объявил, что уже в следующем году компания «Робоавиа» планирует начать выпуск гражданских БПЛА.
Производство планируют запустить после завершения строительства завода в 2024 году, однако точные сроки реализации проекта пока неизвестны.
По слова Василия Голубева, строительство уже началось, а выход предприятия на проектные мощности запланирован на конец 2024 года. Предприятие запустят в рамках реализации нацпроекта по развитию беспилотных авиационных систем, программа которого рассчитана на срок до 2030 года. Объем инвестиций в проект составит полмиллиарда рублей, по завершению работ завод сможет выпускать около 1,1 тысячи беспилотников в год.