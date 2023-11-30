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Директор «Темерника» в Ростове опроверг короткое замыкание как причину пожара

Директор «Темерника» в Ростове опроверг короткое замыкание как причину пожара

30 ноября 2023, 19:43
Фото: rostovgazeta.ru
Директор «Темерника» в Ростове опроверг короткое замыкание как причину пожара
Короткое замыкание не могло стать причиной пожара на «Темернике», заявил директор рынка Шамиль Карабашев.

Пожарные продолжают ликвидировать крупное возгорание на рынке «Темерник» в Ростове. Огонь там не могут потушить уже больше полутора часов. Площадь пожара превышает 1500 квадратных метров.

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Что стало причиной возгорания, точно пока неизвестно. Директор рынка Шамиль Карабашев опроверг Don Mash, что огонь мог вспыхнуть из-за короткого замыкания. Он заверяет, что сам недавно проверял оборудования.

Точные причины пожара, вероятно, будут установлены после его ликвидации.

Ранее BAZA сообщила, что на место пожара на «Темернике» собираются вызвать Росгвардию, так как торговцы мешают тушить огонь.

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#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Пожар#Пожар на рынке "Темерник" в Ростове-на-Дону 30 ноября
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