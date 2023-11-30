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Published Сегодня, 05:52

Modified Сегодня, 05:54

Updated Сегодня, 05:54

Дожди начнут заливать Ростовскую область с 1 декабря

Дожди начнут заливать Ростовскую область с 1 декабря

30 ноября 2023, 05:52
Фото: 1MI
В Ростовской области в начале зимы будет складываться дождливая погода, сообщили синоптики.

В четверг, 30 ноября, в регионе ожидается облачная погода, а температура составит +6 градусов. Порывы ветра достигнут трех метров в секунду.

В ночь на пятницу похолодает до -2 градусов, а днем 1 декабря начнутся дожди. Ветер усилится до 5 метров в секунду, а воздух прогреется до 11 градусов.

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В субботу сохранится дождливая погода с температурой 14 градусов, ветер станет еще сильнее. С 3 числа осадки прекратятся, а температура опустится до 10 градусов.

Ко вторнику столбики термометров будут находиться на отметке +5 градусов, снова вернутся дожди. А на следующий день температура составит +1 градус.

Ранее дома остаются затопило после урагана в Ростовской области.

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