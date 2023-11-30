Дожди начнут заливать Ростовскую область с 1 декабря

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 05:54
Updated Сегодня, 05:54
В четверг, 30 ноября, в регионе ожидается облачная погода, а температура составит +6 градусов. Порывы ветра достигнут трех метров в секунду.
В ночь на пятницу похолодает до -2 градусов, а днем 1 декабря начнутся дожди. Ветер усилится до 5 метров в секунду, а воздух прогреется до 11 градусов.
В субботу сохранится дождливая погода с температурой 14 градусов, ветер станет еще сильнее. С 3 числа осадки прекратятся, а температура опустится до 10 градусов.
Ко вторнику столбики термометров будут находиться на отметке +5 градусов, снова вернутся дожди. А на следующий день температура составит +1 градус.
Ранее дома остаются затопило после урагана в Ростовской области.