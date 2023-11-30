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Published Сегодня, 12:59

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Updated Сегодня, 13:01

Столкнувшиеся грузовики перегородили дорогу в Ростовской области

Два грузовика столкнулись на трассе Ростов — Азов, перекрыв дорогу

30 ноября 2023, 12:59
Фото: 1MI
Столкнувшиеся грузовики перегородили дорогу в Ростовской области
В Ростовской области столкнулись два большегруза и сильно ограничили движение транспорта, сообщили водители в соцсетях.

По их словам, в четверг, 30 ноября, на трассе Ростов — Азов столкнулись два грузовика, которые частично разрушились от удара. Из-за этого они перекрыли обе полосы для движения.

Остальным водителям приходится перестраиваться на обочину и сильно снижать скорость для проезда. В региональном УГИБДД сообщили, что в аварии никто не пострадал. Но подробностей о ДТП пока нет.

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По их словам, в четверг, 30 ноября, на трассе Ростов — Азов столкнулись два грузовика, которые частично разрушились от удара.
Видео: ТГ "Роствоская телега"

Судя по данным онлайн-карт, пробки из-за столкновения автомобилей пока не появилось. Но скоро многие автомобилисты поедут с работы домой, поэтому количество транспорта увеличится.

Ранее в день первого снега дороги Ростовской области парализовало из-за ДТП. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого в Ростове из-за снегопада и гололеда цены на такси взлетели в три раза.

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