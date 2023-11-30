Два грузовика столкнулись на трассе Ростов — Азов, перекрыв дорогу

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
По их словам, в четверг, 30 ноября, на трассе Ростов — Азов столкнулись два грузовика, которые частично разрушились от удара. Из-за этого они перекрыли обе полосы для движения.
Остальным водителям приходится перестраиваться на обочину и сильно снижать скорость для проезда. В региональном УГИБДД сообщили, что в аварии никто не пострадал. Но подробностей о ДТП пока нет.
Судя по данным онлайн-карт, пробки из-за столкновения автомобилей пока не появилось. Но скоро многие автомобилисты поедут с работы домой, поэтому количество транспорта увеличится.
Ранее в день первого снега дороги Ростовской области парализовало из-за ДТП. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого в Ростове из-за снегопада и гололеда цены на такси взлетели в три раза.