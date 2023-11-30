Единый открытый урок по предпринимательству 2023

Как и в предыдущие годы, урок прошел в рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (Ростовская область)» по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в целях вовлечения молодежи 14-17 лет в предпринимательскую деятельность, выявления и закрепления у них достойных гражданских, предпринимательских и личностных компетенций.