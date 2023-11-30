Единый открытый урок по предпринимательству 2023

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Еще более 10 муниципальных районов и городов области подключились онлайн.
Как и в предыдущие годы, урок прошел в рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (Ростовская область)» по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в целях вовлечения молодежи 14-17 лет в предпринимательскую деятельность, выявления и закрепления у них достойных гражданских, предпринимательских и личностных компетенций.
Организатором выступило АНО МФК «РРАПП», центр «Мой бизнес» при поддержке Правительства Ростовской области и Министерства экономического развития региона. Оператор проекта — Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), ведущий экономический вуз Юга России.
— Сегодняшний открытый урок — это часть масштабной работы, проводимой в Ростовской области с целью популяризации в молодежной среде идей предпринимательства. В рамках урока молодые слушатели Дона, стоящие перед серьезным выбором своего жизненного пути, получили важную информацию о формах развития предпринимательства, узнали, как оно поддерживается в Ростовской области, познакомились с деятельностью и функциями Центров «Мой бизнес», созданных в различных экономических полюсах региона по инициативе Губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева, — отметила Яна Куринова, директор АНО МФК «РРАПП».
Центральной офлайн-площадкой Урока в 2023 году стала Предпринимательская точка кипения РГЭУ (РИНХ), где присутствующих приветствовала проректор по научной работе и инновациям Наталья Вовченко. Традиционно среди спикеров мероприятия — успешные молодые бизнесмены области, которые поделись с молодыми слушателями личным опытом открытия и масштабирования собственного дела.
По результатам анкетирования, которым завершился урок, более половины участников единого открытого урока готовы в ближайшем будущем открыть свое дело. Также обучающиеся получили важные рекомендации.