Экс-главреда издания в Ростовской области осудят за растрату и мошенничество

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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В Батайском городском суде начнется рассмотрение дела в отношении бывшего главреда батайской газеты «Вперед» Елены Пивоваровой. Также на скамье подсудимых оказалась и экс-бухгалтер издания Екатерина Авакова. Их обвиняют в мошенничестве и растрате.
Преступление они совершили в период с 2016 по 2020 годы. Пивоварова и Авакова завышали сведения о тираже газеты для увеличения субсидий. Сумма ущерба составила 1,8 миллиона рублей. Как пишет «Ъ», возбуждению уголовного дела предшествовала внеплановая проверка хозяйственной деятельности издания, проведенная в ноябре 2020 года Контрольно-счетной палатой города по инициативе местной Гордумы.
Экс-главред настаивает на своей невиновности. Ее адвокаты заявили СМИ, что доказательств вины Пивоваровой в деле нет.
Ранее в Ростове ФСБ задержала шесть сотрудников СКЖД по подозрению в хищениях.