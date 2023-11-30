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Экс-главреда издания в Ростовской области осудят за растрату и мошенничество

Экс-главреда издания в Ростовской области осудят за растрату и мошенничество

30 ноября 2023, 08:39
Фото: 1MI
Экс-главреда издания в Ростовской области осудят за растрату и мошенничество
В Ростовской области за растрату и мошенничество осудят бывшего главреда батайской газеты «Вперед», сообщают СМИ.

В Батайском городском суде начнется рассмотрение дела в отношении бывшего главреда батайской газеты «Вперед» Елены Пивоваровой. Также на скамье подсудимых оказалась и экс-бухгалтер издания Екатерина Авакова. Их обвиняют в мошенничестве и растрате.

Преступление они совершили в период с 2016 по 2020 годы. Пивоварова и Авакова завышали сведения о тираже газеты для увеличения субсидий. Сумма ущерба составила 1,8 миллиона рублей. Как пишет «Ъ», возбуждению уголовного дела предшествовала внеплановая проверка хозяйственной деятельности издания, проведенная в ноябре 2020 года Контрольно-счетной палатой города по инициативе местной Гордумы.

Ущерб по делу экс-главреда батайской газеты «Вперед» вырос до 1,8 млн рублей
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Экс-главред настаивает на своей невиновности. Ее адвокаты заявили СМИ, что доказательств вины Пивоваровой в деле нет.

Ранее в Ростове ФСБ задержала шесть сотрудников СКЖД по подозрению в хищениях.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Батайск#Уголовное дело#RostovGazeta
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