Экс-главреда издания в Ростовской области осудят за растрату и мошенничество

Преступление они совершили в период с 2016 по 2020 годы. Пивоварова и Авакова завышали сведения о тираже газеты для увеличения субсидий. Сумма ущерба составила 1,8 миллиона рублей. Как пишет «Ъ», возбуждению уголовного дела предшествовала внеплановая проверка хозяйственной деятельности издания, проведенная в ноябре 2020 года Контрольно-счетной палатой города по инициативе местной Гордумы.