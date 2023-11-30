Генконсульство Белоруссии появится в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Updated Сегодня, 05:05
В нем говорится о принятом предложении МИДа России, которое согласовано с заинтересованными федеральными органами власти и полпредом президента в ЮФО. Теперь МИДу РФ предстоит оформить договоренности с Белоруссией.
Правительству Ростовской области рекомендовали предоставить помещения. Их могут сдать в аренду, либо иностранное государство может их выкупить.
Также властям региона порекомендовали решить другие организационные вопросы. Когда именно появится Генконсульство, не раскрывается.
Добавим, что открытие Генконсульства в донской столице анонсировали еще в прошлом году. Материал на эту тему читайте по ссылке.