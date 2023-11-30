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Published Сегодня, 04:55

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Updated Сегодня, 05:05

Генконсульство Белоруссии появится в Ростове-на-Дону

Генконсульство Белоруссии появится в Ростове-на-Дону

30 ноября 2023, 04:55
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону планируется открыть генеральное консульство Белоруссии с консульским округом, говорится в распоряжении правительства России.

В нем говорится о принятом предложении МИДа России, которое согласовано с заинтересованными федеральными органами власти и полпредом президента в ЮФО. Теперь МИДу РФ предстоит оформить договоренности с Белоруссией.

Правительству Ростовской области рекомендовали предоставить помещения. Их могут сдать в аренду, либо иностранное государство может их выкупить.

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Также властям региона порекомендовали решить другие организационные вопросы. Когда именно появится Генконсульство, не раскрывается.

Добавим, что открытие Генконсульства в донской столице анонсировали еще в прошлом году. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Россия#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Белоруссия#Последние новости Ростова на сегодня#Правительство
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