Глава администрации Волгодонска неожиданно уволился и закрыл соцсети

«Они использовались для информирования о моей деятельности и получения от вас обратной связи по тем или иным городским событиям и проблемам — в виде комментариев и личных сообщений. Спасибо, что все это время оставались со мной, читали мои посты», — поблагодарил подписчиков экс-глава администрации.