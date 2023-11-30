Глава администрации Волгодонска неожиданно уволился и закрыл соцсети

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Городская дума Волгодонска приняла добровольную отставку местного главы администрации Сергея Макарова. Он занимал эту должность в течение двух лет.
В социальных сетях Макаров поблагодарил за годы сотрудничества коллег в администрации, правительство Ростовской области и лично губернатора Голубева. Вспомнил он и про самих жителей Волгодонска.
«Мне хочется сказать спасибо жителям города Волгодонска, которые своей конструктивной критикой помогали нам решать постоянно появляющиеся проблемы», — написал Макаров.
Он добавил, что после отставки закроет своим официальные аккаунты в социальных сетях.
«Они использовались для информирования о моей деятельности и получения от вас обратной связи по тем или иным городским событиям и проблемам — в виде комментариев и личных сообщений. Спасибо, что все это время оставались со мной, читали мои посты», — поблагодарил подписчиков экс-глава администрации.
О том, что Макаров собирается покинуть свой пост стало известно неделю назад в ходе представления отчета об итогах 2023 года. Причины ухода из администрации чиновник уточнять не стал.