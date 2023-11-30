rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:34

Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

«Спасибо за критику»: глава администрации Волгодонска Макаров покинул свой пост

Глава администрации Волгодонска неожиданно уволился и закрыл соцсети

30 ноября 2023, 07:34
Фото: ТГ канал Сергея Макарова
«Спасибо за критику»: глава администрации Волгодонска Макаров покинул свой пост

Глава администрации Волгодонска Макаров покинул свой пост

В Волгодонске глава местной администрации Сергей Макаров покинул свой пост, об этом он сообщил в социальных сетях.

Городская дума Волгодонска приняла добровольную отставку местного главы администрации Сергея Макарова. Он занимал эту должность в течение двух лет.

В социальных сетях Макаров поблагодарил за годы сотрудничества коллег в администрации, правительство Ростовской области и лично губернатора Голубева. Вспомнил он и про самих жителей Волгодонска.

«Мне хочется сказать спасибо жителям города Волгодонска, которые своей конструктивной критикой помогали нам решать постоянно появляющиеся проблемы», — написал Макаров.

Глава администрации Волгодонска Макаров решил подать в отставку
Узнать подробнее

Он добавил, что после отставки закроет своим официальные аккаунты в социальных сетях.

«Они использовались для информирования о моей деятельности и получения от вас обратной связи по тем или иным городским событиям и проблемам — в виде комментариев и личных сообщений. Спасибо, что все это время оставались со мной, читали мои посты», — поблагодарил подписчиков экс-глава администрации.

О том, что Макаров собирается покинуть свой пост стало известно неделю назад в ходе представления отчета об итогах 2023 года. Причины ухода из администрации чиновник уточнять не стал.

Читайте также:
Глава администрации Волгодонска Макаров решил подать в отставкуАрестованный за взятку сантехникой донской чиновник лишился должностиСтало известно о задержании замглавы администрации Каменска-Шахтинского Кравцова
#Общество#Город#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Волгодонск#Василий Голубев#RostovGazeta
Подпишитесь
Политолог Сухарь: «Нужно прекратить борьбу с памятниками в Ростовской области»
Сегодня, 09:05
Дожди начнут заливать Ростовскую область с 1 декабря
Сегодня, 05:52
Холод и снегопад: что ждет ростовчан в первый день зимы
Сегодня, 06:47
Ростовские школы перешли на особый режим после угроз о терактах
Сегодня, 07:32
«Защищала женщин»: Мариэтта Шагинян — первая феминистка Ростова и Нахичевани-на-Дону
Сегодня, 07:38