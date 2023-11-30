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Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

Холод и снегопад: что ждет ростовчан в начале зимы

Холод и снегопад: что ждет ростовчан в первый день зимы

30 ноября 2023, 06:47
Фото: rostovgazeta.ru
Холод и снегопад: что ждет ростовчан в начале зимы

На Ростовскую область надвигается снегопад 1 декабря

В отдельных районах Ростовской области в начале декабря может выпасть снег, сообщили синоптики.

Снегопад ожидается в утреннее и ночное время в начале декабря. Но днем существенных осадков ждать не стоит.

Согласно прогнозам, 1 и 2 декабря порывы западного и северо-западного ветра достигнут 11 метров в секунду.

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Температура воздуха в ночное время будет опускаться до -2 градусов, днем она поднимется до +11 градусов. Добавим, что в Ростове в пятницу и субботу пройдут дожди, воздух может прогреться до 14 градусов.

С понедельника ожидается похолодание, к 6 числу температура опустится до +1 градуса, а ночью будут заморозки. К этому моменту в городе установится облачная погода

Ранее в Таганрог завезли новые электробусы, несмотря на ураган.

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