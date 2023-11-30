Холод и снегопад: что ждет ростовчан в первый день зимы

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Снегопад ожидается в утреннее и ночное время в начале декабря. Но днем существенных осадков ждать не стоит.
Согласно прогнозам, 1 и 2 декабря порывы западного и северо-западного ветра достигнут 11 метров в секунду.
Температура воздуха в ночное время будет опускаться до -2 градусов, днем она поднимется до +11 градусов. Добавим, что в Ростове в пятницу и субботу пройдут дожди, воздух может прогреться до 14 градусов.
С понедельника ожидается похолодание, к 6 числу температура опустится до +1 градуса, а ночью будут заморозки. К этому моменту в городе установится облачная погода
Ранее в Таганрог завезли новые электробусы, несмотря на ураган.