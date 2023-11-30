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Историк Кожин заявил, чем грозит введение охранной зоны в центре Ростова

Историк Кожин рассказал, чем грозит введение охранной зоны в центре Ростова

30 ноября 2023, 09:20
Фото: rostovgazeta.ru
Историк Кожин заявил, чем грозит введение охранной зоны в центре Ростова
В Ростове чиновники и общественные деятели обсуждают проект охранной зоны города, чем его введение грозит исторической застройке, заявил RostovGazeta историк Александр Кожин.

В Ростове проходят общественные обсуждения, где подняли вопрос проекта единой охранной зоны города. Общественники, власти и депутаты говорили о том, как привлечь к реставрации бизнес, а также о том, как сохранить архитектурное наследие.

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Общественный деятель, историк и руководитель Ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин рассказал журналистам, что еще в 90-е годы был предложен иной проект единой охранной зоны Ростова.

«Он был очень простой и заключался в том, что надо в старой части города аккуратно себя вести, не ломать. А если что-то сгорело, сломалось, то на том же месте строить тот же объем [здания], не выше. Вот и все, и было бы все прекрасно, и такие примеры есть», — говорит Кожин.

Нынешний же проект охранной зоны Ростова позволит застраивать центр города, где ранее размещались небольшие исторические особняки, высотками.

Нынешний же проект охранной зоны Ростова позволит застраивать центр города, где ранее размещались небольшие исторические особняки, высотками.Нынешний же проект охранной зоны Ростова позволит застраивать центр города, где ранее размещались небольшие исторические особняки, высотками.
Нынешний же проект охранной зоны Ростова позволит застраивать центр города, где ранее размещались небольшие исторические особняки, высотками.
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru

«Сейчас придумывают новую охранную зону, где главное не сама охранная зона, а зона регулируемой застройки — вот это становится страшно. Потому что зона регулируемой застройки позволяет на законном основании застраивать все вокруг, кроме охранной зоны. Охранная зона, как правило, занимает только кусочек перед фасадом и часть проезжей части, тротуар. А то что слева, справа и сзади становится зоной регулируемой застройки», — разъясняет эксперт.

Напомним, проект объединенной зоны охраны центра Ростова должны утвердить до конца 2023 года. RostovGazeta подробно рассказывала, что он в себя включает и какие вопросы будет регулировать.

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