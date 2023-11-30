Историк Кожин рассказал, чем грозит введение охранной зоны в центре Ростова

«Он был очень простой и заключался в том, что надо в старой части города аккуратно себя вести, не ломать. А если что-то сгорело, сломалось, то на том же месте строить тот же объем [здания], не выше. Вот и все, и было бы все прекрасно, и такие примеры есть», — говорит Кожин.