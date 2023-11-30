Историк Кожин рассказал, чем грозит введение охранной зоны в центре Ростова

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
В Ростове проходят общественные обсуждения, где подняли вопрос проекта единой охранной зоны города. Общественники, власти и депутаты говорили о том, как привлечь к реставрации бизнес, а также о том, как сохранить архитектурное наследие.
Общественный деятель, историк и руководитель Ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин рассказал журналистам, что еще в 90-е годы был предложен иной проект единой охранной зоны Ростова.
«Он был очень простой и заключался в том, что надо в старой части города аккуратно себя вести, не ломать. А если что-то сгорело, сломалось, то на том же месте строить тот же объем [здания], не выше. Вот и все, и было бы все прекрасно, и такие примеры есть», — говорит Кожин.
Нынешний же проект охранной зоны Ростова позволит застраивать центр города, где ранее размещались небольшие исторические особняки, высотками.
«Сейчас придумывают новую охранную зону, где главное не сама охранная зона, а зона регулируемой застройки — вот это становится страшно. Потому что зона регулируемой застройки позволяет на законном основании застраивать все вокруг, кроме охранной зоны. Охранная зона, как правило, занимает только кусочек перед фасадом и часть проезжей части, тротуар. А то что слева, справа и сзади становится зоной регулируемой застройки», — разъясняет эксперт.
Напомним, проект объединенной зоны охраны центра Ростова должны утвердить до конца 2023 года. RostovGazeta подробно рассказывала, что он в себя включает и какие вопросы будет регулировать.