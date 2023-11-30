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Мизулина оставила автограф студенту в Ростове-на-Дону на необычном месте

Мизулина оставила метку на интересном месте студента из Ростове-на-Дону

30 ноября 2023, 07:30
Фото: ПГУ / t.me/ekaterina_mizulina
Мизулина оставила автограф студенту в Ростове-на-Дону на необычном месте

Мизулина расписалась на бритой голове студента из Ростове-на-Дону

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина оставила автограф на голове у студента в Ростове-на-Дону, сообщила она в Telegram.

Напомним, что Мизулина поучаствовала в открытии фестиваля «Линия фронта» в Ростове-на-Дону. А после этого она провела встречу со студентами, которую освещала в соцсетях.

Один из участников на сцене попросил спикера оставить автограф на необычном месте, а именно — на выбритой голове. Мизулина не смогла ему в этом отказать и расписалась, опубликовав видео в Telegram.

Екатерина Мизулина взялась за фейки в Ростове-на-Дону
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Один из участников на сцене попросил спикера оставить автограф на необычном месте, а именно — на голове.
Видео: t.me/ekaterina_mizulina

Также во время своего визита в донскую столицу она напомнила о важности говорить правду и опровергать фейки. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

Ранее активисты потребовали отменить концерт с песнями Rammstein в Ростове.

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