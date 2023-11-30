Мизулина оставила метку на интересном месте студента из Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Напомним, что Мизулина поучаствовала в открытии фестиваля «Линия фронта» в Ростове-на-Дону. А после этого она провела встречу со студентами, которую освещала в соцсетях.
Один из участников на сцене попросил спикера оставить автограф на необычном месте, а именно — на выбритой голове. Мизулина не смогла ему в этом отказать и расписалась, опубликовав видео в Telegram.
Также во время своего визита в донскую столицу она напомнила о важности говорить правду и опровергать фейки. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
Ранее активисты потребовали отменить концерт с песнями Rammstein в Ростове.