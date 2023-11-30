На Дону взрыв унес жизни морпехов, а в Ростове проверили безопасность школ

По данным издания, около 20 морпехов якобы развели костер, чтобы приготовить обед, и нарушили технику безопасности. Издание сообщает, что в огонь мог скатиться снаряд гранатомета, который сдетонировал и унес жизни восьми человек. Еще четверо ушли из жизни в больнице. Восемь человек получили ранения.