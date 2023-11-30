На Дону взрыв унес жизни морпехов, а в Ростове проверили безопасность школ

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Во время своего визита в Ростов-на-Дону директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина оставила автограф на голове у одного из студентов, что участвовали в фестивале «Линия фронта».
В своем Telegram-канале женщина опубликовала видео, на котором расписывается на выбритой голове юноши перманентным маркером у левого виска.
Во время своего выступления на фестивале чиновница напомнила о важности правды и опровержения фейков.
Важной новостью дня в Ростовской области стало усиление мер безопасности в ростовских школах. Причиной этого назвали полученные сообщения о готовящихся терактах.
По данным портала 1Rnd, усиленные меры антитеррористической безопасности начали действовать с 30 ноября, об этом изданию сообщил собственный источник в правоохранительных органах.
Во время действия мер безопасности Росгвардия будет отрабатывать совместную работу с охраной образовательных учреждений, школ и гимназий, однако официальной информации об этом пока не поступало.
Кроме того, по предварительной информации, родителям временно запретили собираться вместе во дворах учебных учреждений. Власти пока не комментировали происходящее, данные уточняются.
Главным событием дня стало сообщение о гибели группы морпехов в Ростовской области. Портал 161.ру со ссылкой на собственные источники объявил, что на полигоне Казьминский в начале ноября произошла трагедия, унесшая жизни 12 военнослужащих.
По данным издания, около 20 морпехов якобы развели костер, чтобы приготовить обед, и нарушили технику безопасности. Издание сообщает, что в огонь мог скатиться снаряд гранатомета, который сдетонировал и унес жизни восьми человек. Еще четверо ушли из жизни в больнице. Восемь человек получили ранения.
Журналисты запросили комментарий у местных органов власти, информация об инциденте уточняется.