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Огонь на «Темернике» в Ростове перекинулся на павильоны с пиротехникой

Огонь на «Темернике» в Ростове перекинулся на павильоны с пиротехникой

30 ноября 2023, 19:51
Фото: rostovgazeta.ru
Огонь на «Темернике» в Ростове перекинулся на павильоны с пиротехникой
В Ростове на рынке «Темерник» загорелись павильоны с пиротехникой, сообщает корреспондент RosrovGazeta с места событий.

В Ростове продолжают тушить пожар на рынке «Темерник». Там огонь перекинулся с вещевых павильонов на павильоны с пиротехникой. На месте событий слышны взрывы.

Сейчас площадь пожара уже превысила 1500 квадратных метров. Столб дыма виден за несколько километров от эпицентра возгорания.

В МЧС пока не могут назвать причины пожара на «Темернике» в Ростове
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Огонь на «Темернике» в Ростове перекинулся на павильоны с пиротехникой
Видео: rostovgazeta.ru

Огонь тушат больше сотни спасателей и десятки единиц техники.

Ранее предприниматель с «Темерника» рассказал, как спасал свой товар.

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#Видео#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Пожар на рынке "Темерник" в Ростове-на-Дону 30 ноября
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