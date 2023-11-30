Огонь на «Темернике» в Ростове перекинулся на павильоны с пиротехникой

Posted Сегодня, 19:51
Published Сегодня, 19:51
Modified Сегодня, 19:53
Updated Сегодня, 19:53
В Ростове продолжают тушить пожар на рынке «Темерник». Там огонь перекинулся с вещевых павильонов на павильоны с пиротехникой. На месте событий слышны взрывы.
Сейчас площадь пожара уже превысила 1500 квадратных метров. Столб дыма виден за несколько километров от эпицентра возгорания.
Огонь тушат больше сотни спасателей и десятки единиц техники.
Ранее предприниматель с «Темерника» рассказал, как спасал свой товар.