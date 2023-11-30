Огонь сжег рынок «Темерник» на площади 3 тысячи квадратных метров в Ростове

Posted Сегодня, 20:29
Published Сегодня, 20:29
Modified Сегодня, 20:31
Updated Сегодня, 20:31
Он рассказал, что спасатели оказывают помощь в ликвидации пожара на вещевом рынке. Но огонь успел распространиться на три тысячи «квадратов».
«На помощь прибыли три поисково-спасательные группы Управления по делам ГО и ЧС, шесть единиц водоналивной техники, аварийные бригады АО „Ростовводоканал“ и Ростовских городских электрических сетей», — прокомментировал Алексей Логвиненко.
Он добавил, что о пострадавших информации не было, а угроза распространения огня отсутствует. В данный момент пожару присвоен третий ранг сложности.
Добавим, что директор «Темерника» в Ростове опроверг короткое замыкание как причину пожара.