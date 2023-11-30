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Огонь сжег рынок «Темерник» на площади 3 тыс кв м в Ростове-на-Дону

Огонь сжег рынок «Темерник» на площади 3 тысячи квадратных метров в Ростове

30 ноября 2023, 20:29
Фото: rostovgazeta.ru
Огонь сжег рынок «Темерник» на площади 3 тыс кв м в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону на площади три тысячи квадратных метров горит рынок «Темерник», сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Он рассказал, что спасатели оказывают помощь в ликвидации пожара на вещевом рынке. Но огонь успел распространиться на три тысячи «квадратов».

«На помощь прибыли три поисково-спасательные группы Управления по делам ГО и ЧС, шесть единиц водоналивной техники, аварийные бригады АО „Ростовводоканал“ и Ростовских городских электрических сетей», — прокомментировал Алексей Логвиненко.

В МЧС сообщают, что погибших в пожаре на "Темернике" нет
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Огонь сжег рынок «Темерник» на площади 3 тыс кв м в Ростове-на-Дону
Видео: rostovgazeta.ru

Он добавил, что о пострадавших информации не было, а угроза распространения огня отсутствует. В данный момент пожару присвоен третий ранг сложности.

Добавим, что директор «Темерника» в Ростове опроверг короткое замыкание как причину пожара.

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