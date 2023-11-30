Огонь уничтожает одно здание за другим на рынке «Темерник» в Ростове

Posted Сегодня, 18:55
Published Сегодня, 18:55
Modified Сегодня, 19:15
Updated Сегодня, 19:15
Крупное возгорание началось вечером в четверг, 30 ноября, сейчас оно распространилось на площади одна тысяча квадратных метров. Этому пожару, который тушат более 60 специалистов, присвоили третий ранг сложности.
Очевидцы рассказали, что огонь охватил большое количество строений, а предприниматели пытаются спасти свой товар. Огонь настолько сильный, что его видно издалека.
Что стало причиной возгорания, остается загадкой. Пока местные жители делают фотографии и видео с места пожара, после чего публикуют в соцсетях.
О пострадавших на данный момент информации не было.