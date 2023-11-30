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Published Сегодня, 18:55

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Updated Сегодня, 19:15

Огонь уничтожает одно здание за другим на рынке «Темерник» в Ростове

Огонь уничтожает одно здание за другим на рынке «Темерник» в Ростове

30 ноября 2023, 18:55
Фото: Midjourney
Огонь уничтожает одно здание за другим на рынке «Темерник» в Ростове

Огонь перекидывается на новые строения на рынке «Темерник» в Ростове

В Ростове-на-Дону в четверг огонь на рынке «Темерник» перекидывается с одного здания на другое, сообщили очевидцы в соцсетях.

Крупное возгорание началось вечером в четверг, 30 ноября, сейчас оно распространилось на площади одна тысяча квадратных метров. Этому пожару, который тушат более 60 специалистов, присвоили третий ранг сложности.

Очевидцы рассказали, что огонь охватил большое количество строений, а предприниматели пытаются спасти свой товар. Огонь настолько сильный, что его видно издалека.

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Что стало причиной возгорания, остается загадкой. Пока местные жители делают фотографии и видео с места пожара, после чего публикуют в соцсетях.

О пострадавших на данный момент информации не было.

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