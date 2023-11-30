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Published Сегодня, 18:22

Modified Сегодня, 18:27

Updated Сегодня, 18:27

Площадь пожара на рынке «Темерник» в Ростове достигла 1 тыс кв метров 30 ноября

Огонь уничтожил 1 тыс кв м рынка «Темерник» в Ростове-на-Дону

30 ноября 2023, 18:22
Фото: 1MI

Площадь пожара на рынке «Темерник» в Ростове достигла 1 тыс кв метров 30 ноября

В Ростове-на-Дону площадь пожара на рынке «Темерник» достигла одной тысячи квадратных метров, сообщили в региональном УМЧС.

Возгорание началось вечером в четверг, 30 ноября, когда огонь начал стремительно распространяться по торговым точкам. Изначально пламя охватило 400 квадратных метров.

Теперь в управлении сообщили, что площадь достигла одной тысячи «квадратов». Возгоранию присвоили третий ранг сложности.

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Пока же огонь распространяется от одной постройки к другой. Очевидцы рассказали, что бизнесмены пытаются спасти свои товары.

В данный момент в ликвидации огня участвуют более 60 человек, им потребовались 17 единиц техники.

О причинах пожара пока информации не поступало. О том, как начинался пожар, читайте по ссылке.

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