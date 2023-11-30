Огонь уничтожил 1 тыс кв м рынка «Темерник» в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 18:22
Published Сегодня, 18:22
Modified Сегодня, 18:27
Updated Сегодня, 18:27
Возгорание началось вечером в четверг, 30 ноября, когда огонь начал стремительно распространяться по торговым точкам. Изначально пламя охватило 400 квадратных метров.
Теперь в управлении сообщили, что площадь достигла одной тысячи «квадратов». Возгоранию присвоили третий ранг сложности.
Пока же огонь распространяется от одной постройки к другой. Очевидцы рассказали, что бизнесмены пытаются спасти свои товары.
В данный момент в ликвидации огня участвуют более 60 человек, им потребовались 17 единиц техники.
О причинах пожара пока информации не поступало. О том, как начинался пожар, читайте по ссылке.